이철우 “정쟁으로 멈출 시간 없다…TK 통합법 조속히 처리를” 호소

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이철우 경북지사가 지난 2일 도청에서 가진 서울신문과의 인터뷰에서 ‘대구·경북 행정통합’과 올해 도정 계획을 설명하고 있다.
경북도 제공
경북도 제공
이철우 경북도지사가 ‘대구경북통합특별시 설치를 위한 특별법’이 24일 국회 법제사법위원회에서 보류된 것과 관련해 “간곡하게 말씀드린다. 이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무”라며 설득전에 나섰다.
이 지사는 이날 페이스북에 “아직 끝나지 않았다. 마지막까지 설득하겠다”며 이같이 밝혔다.
그는 이어 “국민의힘 법사위 모 위원은 제게 ‘대구·경북특별법 통과를 준비했는데 민주당이 갑자기 대구시의회 반대성명을 이유로 보류시켰다’고 한다”며 “민주당은 국민의힘이 반대했기 때문이라고 하고, 청와대 정무수석은 저에게 국민의힘 지도부 설득을 요청했다”고 특별법 처리와 관련한 상황을 공개했다.
이 지사는 지방이 처한 어려움을 설명하며 행정통합의 필요성을 강조했다. 그는 “전남과 경북은 소멸위기의 최전선에 서 있고, 대구와 광주는 1인당 지역총생산이 꼴찌 수준이라는 냉혹한 현실에 직면해 있다”며 “두 지역이 다시 성장하는 길을 함께 가야 한다”고 했다.
최호정 서울시의회 의장 “올해도 시민 삶 가까이에서 답을 찾는 의회 될 것”
서울시의회(의장 최호정)는 24일부터 3월 13일까지 18일간의 일정으로 제334회 임시회를 개최한다. 이번 임시회에서는 시장과 교육감으로부터 서울시정 및 교육행정에 대한 2026년도 주요 업무를 보고받고, 서울시정 및 교육행정에 관한 질문 및 접수된 안건을 심의·의결할 예정이다. 제334회 임시회에는 의원 발의 119건, 위원회 제안 1건, 시장 제출 22건, 교육감 제출 1건, 시민 청원 1건 등 총 144건의 안건이 접수됐다. 최호정 의장은 개회사를 통해 “서울시의회는 올해도 ‘시민의 보통의 하루’를 지키고, 시민의 삶 가까이에서 답을 찾는 의회가 되겠다”고 밝혔다. 그러면서 최 의장은 “시민의 신뢰를 바탕으로 존재해야 할 시의회에서 최근 불미스러운 일이 있었다”라며 “시민의 엄중한 질책 앞에 사과드린다”고 말했다. 최 의장은 서울시에 시내버스 운영체계 재설계가 시급하다고 지적했다. 최 의장은 “2004년 도입된 준공영제는 대중교통의 공공성을 크게 높인 의미 있는 제도였다”며 “그러나 20년이 지나 시대 변화를 담은 재설계가 시급하다”고 강조했다. 이어 “특히 누적되는 재정 적자로 전액 지원이 한계에 부딪히자 버스조합이 금융권 대출을 받고 그 이자를
서울시의회 바로가기
그러면서 “지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없고, 정쟁으로 멈출 시간도 없다”고 강조했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대구경북통합특별시 특별법이 국회 법제사법위원회에서 어떻게 처리되었는가?