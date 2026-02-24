구미 박정희 마라톤 내달 1일 개최…“42.195㎞ 풀코스 첫 도입”

구미 박정희 마라톤 내달 1일 개최…“42.195㎞ 풀코스 첫 도입”

김상화 기자
입력 2026-02-24 13:44
수정 2026-02-24 13:44
경북 구미시 낙동강 체육공원에서 다음 달 1일 ‘2026 구미 박정희 마라톤대회’가 개최된다.

24일 시에 따르면 이번 대회는 기존의 하프 코스·10㎞·5㎞에 더해 풀코스(42.195㎞)를 처음 도입한다.

행사 당일 참가자 편의를 위해 금오고등학교, 금오산대주차장, 구미문화예술회관, 구미시청, 경상북도 구미교육지원청, 동락공원, 국립 금오공과대학교에는 임시주차장이 마련된다.

임시 주차장과 구미종합터미널, 구미역과 대회장을 오가는 셔틀버스도 운행한다.

원활한 대회 진행을 위해 당일 오전 8시부터 오후 1시까지 낙동강 체육공원~지산교차로~구미·선산 간 도로~송림네거리~선산 1호 광장 회전교차로~오로사거리~문량교차로~5공단 대교 구간은 교통이 통제된다.
구미 김상화 기자
위로