‘극적 타결’ 삼성전자, “다신 이런 일 없도록 성숙한 노사관계 구축”

노사 잠정 협의 직후 삼성전자 공식 입장문
“기업 본연의 역할로 국가 경제 기여하겠다”
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손 맞잡은 노사정
20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 김영환 고용노동부 장관과 손을 맞잡고 있다. 2026.5.20 [공동취재]
연합뉴스
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삼성전자가 노조의 총파업 직전 잠정 합의에 성공한 데 대해 “다시는 이런 일이 없도록 하겠다”며 대국민 메시지를 내놨다.
삼성전자는 20일 노사가 경기 수원 경기고용노동청에서 잠정 합의안에 서명한 직후 입장문을 통해 “뒤늦게나마 합의에 이르게 된 것은 국민과 주주, 고객 여러분의 성원, 정부의 헌신적인 조정, 그리고 묵묵히 자리를 지켜주신 임직원들이 있었기 때문”이라고 밝혔다.
이어 그간 심려를 끼친 데 사죄한 삼성전자는 “다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다”며 “기업 본연의 역할과 책임을 다함으로써 국가 경제에 더욱 기여하도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
앞서 삼성전자 노사는 지난 18~20일 중앙노동위원회 주재로 진행된 두 차례의 사후조정에도 이견을 좁히지 못했으나 이날 오후 김영훈 고용노동부 장관 주재로 재개한 교섭에서 잠정 합의안을 도출했다. 잠정 합의안에 대한 찬반 투표는 22일 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 진행된다.
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