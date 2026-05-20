경총, 삼성전자 노사 잠정 합의에 “최악 상황 피해…노동계 일반화 안 돼”

경총 입장문 “최악의 상황 피해 다행”

노동계엔 “과도한 성과급 요구 확산 안돼”

이미지 확대 잠정 합의안 서명하는 삼성전자 노사 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명하고 있다. 2026.5.20 [공동취재]

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 잠정 합의안 서명하는 삼성전자 노사 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명하고 있다. 2026.5.20 [공동취재]

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삼성전자 노사가 총파업을 약 1시간 30분 앞두고 2026년 임금협상의 잠정 합의를 이룬 데 대해 한국경영자총협회(경총)가 “노동계가 과도한 성과급 요구를 산업 전반으로 확산시켜서는 안 된다”고 당부했다.경총은 20일 공식 입장을 내고 “삼성전자 노사가 파업이라는 최악의 상황을 피하고 합의안을 도출한 것은 다행”이라며 “이번 합의는 반도체 경쟁 심화와 글로벌 시장 불확실성 확대 등 엄중한 경영 환경 속에서 파업을 막기 위해 노사가 한발씩 물러나 대화를 통해 접점을 찾았다는 점에 의미가 있다”고 밝혔다.다만 경총은 “이번 합의는 삼성전자의 특수한 상황이 반영된 것인 만큼 노동계가 이를 일반화해 과도한 성과급 요구를 산업 전반으로 확산시켜서는 안 될 것”이라며 “향후 노사는 이번 합의를 계기로 불확실성을 조속히 해소하고 합리적인 노사관계를 구축하기 바란다”고 덧붙였다.이는 최근 삼성전자와 같이 영업이익의 ‘N%’를 성과급으로 지급하라는 노조 측의 요구가 산업계 전반으로 확대되고 있는 분위기를 경계한 것으로 풀이된다. 임금 교섭을 진행 중인 카카오 본사는 성과급 13~15%를 주장 중인 것으로 알려졌고, 이날 조정 결렬시 총파업에 돌입하겠다는 조합원 투표 결과를 공개했다. 삼성바이오로직스는 20%, LG유플러스는 30% 등의 성과급을 요구하며 노사가 대립하고 있다.