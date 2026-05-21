[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 21일

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36년생 : 협조자가 나타나는 날이다.48년생 : 작은 친절이 빛을 낸다.60년생 : 말실수만 조심하라.72년생 : 묵은 고민을 덜면 마음이 한결 밝아진다.84년생 : 일이 수월히 풀리는 흐름이다.96년생 : 너그러운 시선을 가져라.37년생 : 차분히 정리하면 편하다.49년생 : 흔들리지 않으면 좋은 흐름이 이어진다.61년생 : 행운이 곁에 머무는 날이다.73년생 : 바깥활동이 성과로 잇는다.85년생 : 남의 말에 휩쓸리지 마라.97년생 : 대범함이 도움이 되는 때다.호랑이38년생 : 기다림 끝에 길이 열린다.50년생 : 무리한 목표는 낮추라.62년생 : 기회는 준비한 자의 몫이다.74년생 : 의욕이 넘치니 밀고 가라.86년생 : 반가운 소식이 마음의 기운을 살려준다.98년생 : 반가운 소식이 들리는 날이다.토끼39년생 : 순서 있게 하면 편안하다.51년생 : 여유를 먼저 챙기라.63년생 : 작은 성취를 쌓아가라.75년생 : 서두르지 않으면 결과가 더 단단해진다.87년생 : 계획을 지키면 성과가 난다.99년생 : 침착함이 실수를 막는다.40년생 : 서두르면 손해 보기 쉽다.52년생 : 뛰어도 보람이 덜한 날이다.64년생 : 금전 흐름이 좋아지는 때다.76년생 : 마음의 여유가 있어야 복도 머문다.88년생 : 인기가 오르니 마음이 밝다.00년생 : 용기 내면 재복이 따른다.41년생 : 기대를 낮추면 웃음 난다.53년생 : 쉬어 가는 선택이 오히려 힘이 되어준다.65년생 : 욕심을 덜면 편안하다.77년생 : 일이 뜻대로 풀리는 날이다.89년생 : 심신을 쉬게 하라.01년생 : 실속을 챙기면 든든하다.42년생 : 사람 대함에 성의를 보이라.54년생 : 한발 물러나서 살펴보라.66년생 : 기운이 트이니 자신감 생긴다.78년생 : 낙관만 앞세우지 마라.90년생 : 결정은 빠를수록 유리하다.02년생 : 한 템포 늦추면 보이지 않던 답이 보인다.43년생 : 충고를 받아들이면 든든하다.55년생 : 소신대로 밀면 길이 난다.67년생 : 막힐수록 속도를 줄이라.79년생 : 고집보다 유연함이 더 큰 복을 부른다.91년생 : 새 일은 천천히 시작하라.03년생 : 고생 끝에 보람이 온다.원숭이44년생 : 나서면 미움 살 수 있다.56년생 : 말수를 줄이면 괜한 구설이 비켜간다.68년생 : 사람을 가려 사귀는 날이다.80년생 : 컨디션 관리에 힘쓰라.92년생 : 구설은 말 줄이면 끝난다.04년생 : 분실물 관리부터 챙기라.45년생 : 기회는 다시 돌아오는 법이다.57년생 : 남의 말을 새겨듣는 날이다.69년생 : 다툼은 피해가라.81년생 : 조급함을 덜면 하루가 훨씬 부드럽다.93년생 : 조급함을 내려놓으라.05년생 : 허세만 줄이면 편해진다.46년생 : 갈등은 대화로 풀어가라.58년생 : 새 선택은 신중히 하라.70년생 : 거래운이 살아나는 흐름이다.82년생 : 재복이 따르니 마음 든든하다.94년생 : 인정받을 일이 생기는 날이다.06년생 : 마음을 열면 막힌 관계가 서서히 풀린다.돼지47년생 : 앞길이 순탄해 마음 편하다.59년생 : 관계는 서두르지 마라.71년생 : 상의하면 답이 보이는 날이다.83년생 : 경사 소식이 들릴 수 있다.95년생 : 서두르지 않으면 평온한 흐름이 이어진다.07년생 : 기복이 있어도 중심 잡아라.