품속에 흉기 감추고 이별 거부한 연인 멱살 잡은 20대…집행유예

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

품속에 흉기 감추고 이별 거부한 연인 멱살 잡은 20대…집행유예

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-02-16 18:06
수정 2026-02-16 18:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
법원
법원


헤어진 연인이 만남을 거부하자 흉기를 몸에 숨긴 채 폭행한 20대가 징역형의 집행유예를 선고 받았다.

대구지법 형사8단독(부장 김미경)은 특수폭행 혐의로 기소된 A(29) 씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고 보호관찰을 명령했다고 16일 밝혔다.

A씨는 지난해 10월 29일 0시 40분쯤 헤어진 연인 B(여·27)씨에게 “집에 들어가자”며 멱살을 잡고 끌어 당긴 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 A씨는 흉기를 품속에 감춘 채 범행을 저지른 것으로 드러났다.

재판부는 “죄질이 좋지 않은 점, 피해자가 심한 공포심과 불안감을 느꼈을 것으로 보인다”며 “다만, 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점 등을 종합했다”며 양형 이유를 설명했다.

대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 받은 형량은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로