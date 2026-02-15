신정훈 의원, 순천서 시도통합 특별법 공청회

“전남 정체성·동부권 역사 충분히 담아야”

신정훈 국회 행정안전위원장이 최근 순천대학교 파루홀에서 열린 '동부권역 시·도 통합 특별법' 공청회를 열렀다.

신정훈 국회 행정안전위원장이 최근 전남 순천에서 ‘동부권역 시·도 통합 특별법’을 주제로 공청회를 열고 지역 의견 수렴에 나섰다.신 위원장은 최근 국회 행정안전위원회 위원장 자격으로 순천대학교 파루홀에서 김문수 국회의원과 공동으로 공청회를 개최했다. 이날 행사에는 지역 주민과 시민사회 관계자 등 300여 명이 참석해 특별법을 둘러싼 높은 관심을 반영했다.공청회 참석자들은 현행 특별법안이 전남의 역사와 정체성을 충분히 담아내지 못하고 있다고 지적했다. 특히 여순사건과 동학농민운동 등 전남 동부권이 지닌 역사적 경험과 ‘의향(義鄕)의 정신’이 통합 법안에 보다 분명히 반영돼야 한다는 요구가 잇따랐다.통합 이후 지역 발전을 견인할 거점 국립대학 육성 필요성도 주요 쟁점으로 논의됐다. 아울러 시·도 통합 과정에서 기초자치단체장의 권한이 과도하게 축소될 수 있다는 우려와 함께, 기초단체장의 실질적 권한 보장과 지방의회의 권한 강화를 특별법에 명시해야 한다는 목소리도 나왔다. 지방의원 역할과 책임이 커지는 만큼 이를 제도적으로 뒷받침할 장치가 필요하다는 의견도 제시됐다.신 위원장은 “광주 정신은 곧 호남 정신이며, 전남의 역사와 민주·의향의 정신 역시 통합 논의에서 결코 배제될 수 없는 핵심 가치”라며 “행정안전부 추진 과정과 공청회 절차를 지켜보며 느낀 불안과 아쉬움을 무겁게 받아들이고 있다”고 밝혔다.이어 “현재 특별법은 국회 행정안전위원회에서 심사 중”이라며 “오늘 제기된 현장의 의견들이 법안 심사 과정에 충분히 전달되고 반영될 수 있도록 끝까지 살피겠다”고 강조했다.