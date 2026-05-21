“英 국왕 서거”… 오보인데 묵념 방송까지 나갔다

세줄 요약 영국 에식스의 라디오 캐롤라인이 컴퓨터 시스템 오류로 찰스 3세 국왕 서거 오보를 내보냈다. 방송사는 국왕 서거 절차가 잘못 작동해 정규 방송을 중단하고 묵념 방송까지 송출했으며, 뒤늦게 공식 사과를 했다. 컴퓨터 오류로 국왕 서거 오보 송출

국왕 서거 절차 작동, 묵념 방송까지

방송사 공식 사과, 정규 방송 복구

이미지 확대 찰스 3세 영국 국왕. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 찰스 3세 영국 국왕. AFP 연합뉴스

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영국의 한 라디오 방송사가 컴퓨터 시스템 오류로 찰스 3세(78) 국왕이 서거했다는 오보를 내보냈다.20일(현지시간) AFP 통신과 일간 가디언 등 외신에 따르면 영국 동부 에식스에 있는 방송사 ‘라디오 캐롤라인’은 이날 소셜미디어(SNS)를 통해 “우리가 초래한 모든 혼란과 고통에 대해 사과한다”고 밝혔다.오보는 전날 오후 이 방송사 스튜디오의 컴퓨터 오류로 발생했다. 영국 방송사들이 만일의 상황에 대비해 준비하고 있는 ‘국왕 서거 절차’가 컴퓨터 오류로 작동했다.이 방송사의 피터 무어 매니저는 “이 절차가 작동하면서 국왕 폐하가 서거했다는 잘못된 발표가 나갔고, 규정에 따라 즉시 정규 방송이 중단되고 추모를 위한 묵념 방송이 송출됐다”고 했다. 그는 “직원이 문제를 인지한 뒤 정규 프로그램을 복구하고 방송을 통해 공식 사과 방송을 내보냈다”고 했다.오보가 발생한 당시 찰스 3세와 카밀라 왕비는 북아일랜드를 방문해 현지 민속 음악단 공연 행사에 참석하고 있었다.