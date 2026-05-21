선수 경기 시간 공개한 콘페리투어…1위는 평균보다 12초 빨라

세줄 요약 미국프로골프 2부투어 콘페리투어가 선수별 평균 스트로크 시간(AST)을 홈페이지에 공개했다. 12라운드 이상 치른 선수의 티샷, 어프로치, 그린 주변 플레이, 퍼팅 시간을 집계해 순위를 매겼고, 시즌 내내 자료를 공개할 예정이다. 선수별 평균 스트로크 시간 공개

닉 인팬티 평균보다 12.226초 빨라 1위

이언 길리건 평균보다 9.097초 느려 꼴찌

이미지 확대 콘페리투어 콜로니얼 라이프 채리티 클래식 우승자 콜 셔우드. 닫기 이미지 확대 보기 콘페리투어 콜로니얼 라이프 채리티 클래식 우승자 콜 셔우드.

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미국프로골프(PGA) 2부투어인 콘페리투어가 모든 선수가 샷하는데 쓴 시간을 21일 홈페이지를 통해 공개했다.‘평균 스트로크 시간’(Average Stroke Time, AST)이라고 명명된 지난 18일 끝난 콜로니얼 라이프 채리티 클래식까지 12라운드 이상 경기한 선수 전원의 티샷, 어프로치 샷, 그린 주변 플레이, 그리고 퍼팅에 걸리는 시간을 측정해 만들었다.콘페리투어는 이런 자료를 시즌 내내 수집해 공개할 예정이다. 대회마다 순위가 공개되고 10개 이상 대회에 출전한 선수는 시즌 순위를 매긴다.어떤 선수가 느림보인지 명확한 근거가 나온다는 뜻이다.이 자료에 따르면 닉 인팬티(미국)은 전체 선수 평균보다 무려 12.226초 빨리 샷을 한 것으로 나타나 1위에 올랐다.이언 길리건(미국)은 평균보다 9.097초 느려 꼴찌인 129위였다.평균보다 4.815초 빠른 17위에 오른 미철 메시너(미국)는 “우리 선수들이 얼마나 빨리 샷을 하는지 팬들이 놀랐을 것”이라고 PGA투어닷컴에 밝혔다.알렉스 볼드윈 콘페리투어 회장은 “콘페리 투어에서 혁신을 지속하고 새로운 개념을 도입해 나가는 데 이 데이터와 피드백은 매우 귀중하게 쓰일 것”이라고 말했다.