[속보] 2차 특검 권창영 “내란·계엄 가담행위 철저한 사실규명 필요”

이재명 대통령, 종합특검에 권창영 변호사 임명

(서울=연합뉴스) 청와대는 5일 이재명 대통령이 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률’에 따른 특별검사로 권창영 변호사(법무법인 지평)를 임명했다고 전했다. 2026.2.5 [연합뉴스 자료사진]

