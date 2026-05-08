새벽 평택 편의점 40대 강도, 돈 빼앗아 달아난 뒤 2시간여 만에 붙잡혀

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

새벽 평택 편의점 40대 강도, 돈 빼앗아 달아난 뒤 2시간여 만에 붙잡혀

안승순 기자
입력 2026-05-08 09:23
수정 2026-05-08 09:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 새벽 평택 편의점서 40대 강도 사건 발생
  • 복면 쓰고 흉기 위협 뒤 20여만 원 빼앗음
  • CCTV 추적 끝에 2시간여 만에 긴급체포
이미지 확대
경기 평택경찰서
경기 평택경찰서


새벽에 편의점에서 종업원을 흉기로 위협한 뒤 돈을 빼앗아 달아난 40대가 경찰에 붙잡혔다.

경기 평택경찰서는 8일 새벽 2시 40분쯤 평택시 내 한 편의점에 복면을 쓰고 들어가 여성 종업원 B씨를 흉기로 위협하고 20여만 원을 빼앗은 혐의로 40대 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다.

A씨는 앞서 인근의 다른 편의점에서도 같은 방식으로 범행했으나, “가진 돈이 없다”는 피해자의 말에 현장을 빠져나온 것으로 드러났다.

경찰은 잇따른 강도 피해 신고를 접수하고 수사에 착수, 사건 현장 일대의 CCTV 영상을 살펴본 끝에 2시간여 만인 오전 5시 10분쯤 한 빨래방에서 A씨를 긴급체포했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 경찰에 체포된 주요 혐의는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로