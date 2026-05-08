272년 역사 로열앤드앵션트 골프클럽 사상 첫 여성 회장 인 클레어 다울링 임명

세줄 요약 스코틀랜드 세인트앤드루스의 로열앤드앵션트 골프클럽이 272년 역사상 처음으로 여성 회장을 맞이했다. 여성 회원 가입을 허용한 지 12년 만에 클레어 다울링이 회장에 임명됐고, 9월부터 2026~2027시즌을 이끌 예정이다. 272년 역사 클럽, 첫 여성 회장 임명

클레어 다울링, 9월부터 회장직 수행

여성 회원 허용 12년 만의 변화

이미지 확대 클레어 다울링.가디언 캡처 닫기 이미지 확대 보기 클레어 다울링.가디언 캡처

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272년 역사를 자랑하는 스코틀랜드 세인트앤드루스의 로열앤드앵션트 골프클럽이 사상 처음으로 여성회장을 임명했다고 BBC 등이 8일(한국시간) 보도했다.방송은 “로열앤드앵션트 골프클럽이 지난 7일 여성의 회원 가입을 허용한 지 12년 만에 여성회원인 클레어 다울링을 클럽 회장으로 임명했다”면서 “그는 역대 회장들의 추천을 받아 오는 9월부터 2026~2027 시즌에 회장으로 활동하게 될 것”이라고 소개했다.아일랜드 더블린 출신의 다울링은 여성 아마추어 골퍼의 대항전인 커티스컵에 영국과 아일랜드 대표로 네차례 출전했으며 1986년 미국 본토에서 미국을 상대로 첫 승리를 거둔 팀의 일원이었다.은퇴 후 그는 잉글랜드골프협회 핸디캡 및 코스 레이팅 위원회 위원장을 역임했으며 디오픈에서 일곱 차례 심판으로 활동한 바 있다.다울링 신임 회장이 맡게 된 로열앤드앵션트 골프클럽은 스코틀랜드 동부 해안에 있으며 ‘골프의 고향’으로 불린다. 세인트앤드루스의 올드 코스 첫 티 뒤에 위치한 로열앤드앵션트 클럽하우스는 전 세계에서 2400여명의 회원을 보유하고 있다. 긴 역사를 가진 골프 클럽이지만 12년 전에야 여성에게 회원의 문을 열었다.이 골프클럽은 이전에는 미국골프협회(USGA)와 함께 골프 규칙을 제정했으나 2004년 창설된 R＆A로 책임을 넘겼다.