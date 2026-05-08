독일 브랜드 아이그너(AIGNER), 유닉유니온과 파트너십 체결… 한국 시장 공략

세줄 요약 독일 패션 브랜드 아이그너가 국내 기업 유닉유니온과 공식 파트너십을 체결해 한국 시장 공략에 나섰다. 2025 F/W 온라인 스토어를 시작으로 2026 F/W에는 백화점과 플랫폼 협업을 확대한다. 아이그너, 유닉유니온과 한국 공식 파트너십 체결

2025 F/W 온라인 스토어 가동, 2026 F/W 오프라인 확대

레더 굿즈·액세서리 중심, 시빌백 전략 상품화

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독일 패션 브랜드 아이그너(AIGNER Munich)가 국내 패션 기업 ㈜유닉유니온과 새로운 공식 파트너십을 체결하고 한국 시장 전개를 본격화한다. 유닉유니온(대표 박상용)은 이번 협약을 통해 아이그너의 국내 운영권 및 유통망 확장을 담당하게 된다.1965년 독일 뮌헨에서 설립된 아이그너는 말발굽 형태의 ‘A’자 로고를 시그니처로 사용하는 브랜드다. 아이그너 본사는 한국을 아시아 시장 확장의 전략적 거점으로 판단하고 있으며, 이번 파트너십을 통해 브랜드 아이덴티티를 국내 시장에 안착시킨다는 방침이다.브랜드 포지셔닝 측면에서 아이그너는 하이엔드 럭셔리와 상업적 세그먼트 사이의 ‘어프로처블 럭셔리(Approachable Luxury)’를 지향하고 있다. 최고 수준의 품질과 합리적인 럭셔리 가격대를 동시에 제안하며 차별화된 브랜드 가치를 구축해왔다는 설명이다.새로운 파트너사인 유닉유니온은 2025 F/W 시즌을 기점으로 아이그너 한국 공식 온라인 스토어 가동을 시작했다. 이어 2026 F/W 시즌부터는 주요 백화점 입점 및 패션 플랫폼 협업을 통해 오프라인 유통망을 체계적으로 구축할 예정이다.전개 라인업은 아이그너의 강점으로 꼽히는 프리미엄 레더 굿즈와 액세서리를 중심으로 구성되며, 향후 어패럴과 슈즈를 포함한 전체 카테고리로 품목을 넓힐 계획이다. 한국 내 모든 컬렉션은 본사 크리에이티브 디렉터 크리스찬 알렉산더 벡(Christian Alexander Beck)이 직접 총괄하여 글로벌 시장과 동일한 품질 기준을 적용한다.한국 시장의 주요 전략 아이템은 ‘시빌백(CYBILL BAG)’이다. 2012년 헤리티지 컬렉션에서 최초 공개된 이 제품은 이탈리아 장인들이 제작하는 고품질 레더 백이다. 이 모델은 브랜드 크리에이티브 디렉터 크리스찬 알렉산더 벡이 브랜드 CEO 시빌 쇤(Sibylle Schoen)에게 헌정한 제품이다.시빌백은 별도의 글로벌 상표권을 보유하고 있으며, 시즌마다 한정 모델이 출시되는 품목이다. 아이그너는 천연 소가죽의 소재 특성과 절제된 색감을 강조한 시그니처 라인을 통해 국내 소비자를 공략할 계획이다.