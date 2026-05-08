LG화학, 저소득가정 여성청소년에 위생용품 지원

매년 취약계층 여성청소년 500명에게 5천만원 상당 위생용품 지원

이미지 확대 LG화학 여수공장 노사가 사회공헌활동을 진행하고 기념촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 LG화학 여수공장 노사가 사회공헌활동을 진행하고 기념촬영을 하고 있다.

세줄 요약 LG화학 여수공장이 ‘희망 Green Box’ 사업으로 저소득가정 여성청소년 500명에게 5000만원 상당의 위생용품을 지원했다. Bio-SAP가 적용된 친환경 제품을 사용해 의미를 더했고, 여수시와 복지관, 노사가 함께한 협력 사회공헌으로 10년째 이어지고 있다. 저소득가정 여성청소년 위생용품 지원

LG화학, 친환경 소재 적용해 의미 확대

여수시·복지관·노사 협력으로 10년 지속

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LG화학 여수공장이 지난 6일 저소득 가정 여성 청소년을 위한 위생용품 지원 사회공헌 프로그램 ‘꿈을 품다, 희망 Green Box’를 통해 지역사회와의 상생을 이어가고 있다.‘희망 Green Box’는 경제적 부담으로 위생용품 구입에 어려움을 겪는 여성 청소년들이 건강한 일상을 유지할 수 있도록 돕기 위해 매년 관내 취약계층 여성 청소년 500명에게 5000만원 상당의 위생용품을 지원하는 프로그램이다.특히 이번 지원에는 LG화학이 생산하는 친환경 소재 Bio-SAP*이 적용된 위생용품이 사용돼, 단순한 물품 전달을 넘어 친환경 가치와 미래 세대 지원이라는 의미를 함께 담았다.이번 사업은 LG화학 여수공장을 중심으로 여수시, 쌍봉종합사회복지관이 함께 참여했으며, LG화학의 노사가 뜻을 모아 추진한 민·관·노사 협력 사회공헌이라는 점에서 의미를 더했다.지원 대상자 발굴과 물품 전달 과정에는 지역 복지 기관의 전문성과 행정 기관의 협력이 더해져, 보다 촘촘하고 실질적인 지원이 이뤄졌다.올해로 10회를 맞은 해당 사업은 지금까지 누적 5000여명에게 5억여원의 위생용품을 지원해 지역 내 대표적인 지속형 사회공헌 활동으로 자리매김했다.LG화학 여수공장 주재 임원 이현규 상무는 “일상 속 작은 불편으로 아이들이 위축되지 않고 자신감을 잃지 않기를 바라는 마음에서 이 사업을 이어오고 있다”며 “지역 기업과 시민으로서 여성 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 작지만 따뜻한 응원을 계속 하겠다”고 밝혔다.LG화학 여수공장은 앞으로도 지역사회와의 협력을 바탕으로 관내 청소년의 건강한 성장을 지원하는 한편 친환경 소재와 기술을 접목한 차별화된 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.