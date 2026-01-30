조훈현과 맞짱 ‘9세 바둑천재’ 대박! “내 어린 시절 떠올랐다”

유하준 초단 SOOP 주최로 조 9단과 대결

천재 등장에 들썩이는 바둑계 "성장 기대"

바둑신동 유하준 초단이 30일 서울 성동구 한국기원에서 열린 조훈현 9단과의 맞대결에서 착수하고 있다. 2026.1.30

조훈현 9단이 30일 서울 성동구 한국기원에서 열린 유하준 초단과의 대결을 승리한 후 소감을 말하고 있다. 2026.1.30

조훈현(73) 9단이 자신의 최연소 입단 기록을 63년 만에 갈아치운 ‘천재 신동’ 유하준(9) 초단의 재능을 높게 평가했다. 조 9단은 “나의 어린 시절이 떠올랐다”며 세계적인 기사로 성장하기를 응원했다.조 9단은 30일 서울 성동구 한국기원에서 열린 ‘SOOPER MATCH 세대를 잇다’ 특별 대국에서 유 초단을 상대로 281수 만에 백 2집승을 거뒀다.이번 대국은 시작 전부터 바둑계 안팎의 비상한 관심을 모았다. 유 초단은 조 9단이 1962년 세운 세계 최연소 입단 기록(9세 7개월 5일)을 깬 새로운 천재다. 2025년 12월 입단할 당시 나이가 9세 6개월 12일이었다. 바둑계에서는 유 초단의 실력을 ‘확신의 천재과’로 평가하고 있다.대국은 유 초단이 흑을 잡고 덤을 주지 않는 ‘정선’ 방식으로 치러졌다. 한국을 넘어 세계 바둑을 제패했던 조 9단과 새 시대를 열어갈 천재의 대결답게 초반부터 격전이 벌어졌다. 좌상 전투에서 유 초단이 요석 흑 두 점을 버리는 기지를 발휘해 우위를 잡았으나 조 9단이 노련하게 중앙을 삭감하며 집으로 추격했다. 미세한 국면이 이어졌지만 끝내기에서 조 9단이 역전에 성공하며 녹슬지 않은 관록을 과시했다.조 9단은 “대국 도중 나의 어린 시절이 떠올랐다”면서 “대국 내용도 천부적인 재능이 있는 것은 맞다”고 칭찬했다. 이어 “‘제2의 신진서’가 될 수 있을지는 본인 노력 여하에 달렸다. 창호(이창호 9단)가 그랬듯 남들이 4~6시간 공부할 때 10시간, 20시간 공부해야 일류가 될 수 있다”면서 “앞으로 한국 바둑을 이끌어 갈 인재로 성장하길 기대한다”고 격려했다.대국을 해설한 박정상 9단은 “듣던대로 독창적인 수법을 구사해 놀랐고 전투나 판단력 부분에 있어서 천재적인 재능을 갖췄다”면서 “앞으로 시간이 많은 만큼 경솔함과 계산적인 부분의 약점을 보완하면 세계 최고의 기사가 될 수 있을 것이라 본다”고 평가했다.유 초단은 지난해 12월 18일 제3회 12세 이하 입단대회를 통과하며 프로에 입문한 뒤 처음으로 프로기사 대국을 뒀다. 다만 이번 특별 대국은 정선으로 치러진 이벤트 매치로 공식 성적에 반영되지 않는다.