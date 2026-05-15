반도체 수출 날개 달았지만…정부 “중동발 경기 하방 위험은 지속”

수출 48% 폭증에도 소비심리 100선 아래로

취업자 증가폭 16개월 만에 최저

정부 “중동 리스크 주시… 비상체계 유지”

이미지 확대 서울 시내 한 주유소에 유가가 표시돼 있다. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 시내 한 주유소에 유가가 표시돼 있다. 이지훈 기자

이미지 확대 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회를 찾은 사람들이 반도체 칩 확대 검사를 체험하고 있다. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회를 찾은 사람들이 반도체 칩 확대 검사를 체험하고 있다. 도준석 전문기자

세줄 요약 정부는 반도체 중심 수출 호조와 내수 개선으로 1분기 경기 회복 흐름이 나타났다고 봤다. 다만 중동 전쟁 영향으로 소비심리가 둔화하고 국제유가가 뛰면서 물가와 민생 부담이 커질 수 있다고 경고했다. 비상경제 대응과 물가 관리도 이어가겠다고 밝혔다. 반도체 수출 호조로 경기 회복 흐름 지속

중동 전쟁 여파로 유가·물가 상승 압력 확대

정부, 비상경제 대응과 민생 안정 강조

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올해 1분기 큰 폭의 성장세를 보이며 경기 회복 흐름이 나타나고 있지만 중동 전쟁 여파로 경기 하방 위험이 지속되고 있다는 정부 진단이 나왔다.재정경제부는 15일 ‘최근 경제동향’(그린북) 5월호에서 “반도체 중심 수출 호조가 지속되고 소비 등 내수도 개선세를 이어왔으나, 중동 전쟁 영향으로 소비심리가 둔화하고 국제유가 상승 등에 따른 물가 상승, 민생 부담 증가 우려가 있다”며 이같이 밝혔다.정부는 지난달 중동전쟁으로 ‘경기 하방 위험이 증대되고 있다’고 표현했는데 두 달 연속으로 경기 하방 위험을 언급하고 있다.최근 주요 경제 지표는 양호한 흐름을 이어가고 있다. 3월 산업활동동향에 따르면 광공업(3.6%)과 서비스업(5.1%) 생산이 전년 동월 대비 고르게 증가하며 전산업 생산이 3.5% 늘었다.특히 4월 수출은 반도체(174%), 컴퓨터(516%), 선박(43.8%) 등의 폭발적인 성장에 힘입어 전년 동월 대비 48.0% 증가했다. 무역수지 역시 237억 7000만 달러 흑자를 기록하며 건전한 흐름을 보였다.다만 완만한 회복세에 찬물을 끼얹는 것은 중동 전쟁 발 에너지 가격 상승이다. 4월 소비자물가는 2.6% 상승하며 전월(2.2%)보다 오름폭이 확대됐다.중동 리스크로 인해 석유류 가격이 전년 동월 대비 21.9% 폭등한 것이 결정적이었다. 휘발유 가격은 ℓ당 2000원을 돌파하며 가계에 직접적인 타격을 주고 있다.자주 구매하는 품목 위주로 구성된 생활물가지수는 더 큰 폭인 2.9% 상승했으며, 소비자심리지수는 99.2로 한 달 전보다 7.8포인트 떨어지며 100선 아래로 내려앉았다.정부가 유가 피해지원금 등 비상경제 대응에 나섰지만, 공급망 차질과 물가 상승 압력은 여전히 우리 경제의 최대 하방 위험으로 꼽힌다.고용 등 후행 지표에도 경기 회복세는 반영되지 못하고 있다. 4월 취업자 증가폭은 7만 4000명에 그쳐 전월(20만 6000명) 대비 크게 축소됐다. 2024년 12월(-5만 2000명) 이후 16개월 만에 가장 적은 폭이다.국제 경제 상황에 대해 정부는 “완만한 성장세를 지속하고 있으나 중동 전쟁 영향으로 국제금융시장 및 에너지 가격 변동성이 확대되고 공급망 차질, 물가 상승 압력 확대, 성장세 둔화가 우려된다”고 분석했다.재경부는 “중동 전쟁 영향 최소화를 위해 비상경제 대응체계를 유지하겠다”면서 “고유가 피해지원금 등 추가경정예산의 신속 집행, 주요 품목 수급관리와 물가 등 민생 안정에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.