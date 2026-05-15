10만송이 장미 활짝…광주시청 장미원서 ‘오월 햇살’ 즐겨요

장미 108종 4780그루 절정…라벤더·초화류 어우러진 힐링공간

야간 경관조명으로 낭만 가득…장미터널·포토존 등 볼거리 풍성

이미지 확대 광주시청사에 조성된 장미원 전경. 십만송이 장미들이 저마다 아름다움을 뽐내고 있다. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주시청사에 조성된 장미원 전경. 십만송이 장미들이 저마다 아름다움을 뽐내고 있다. 광주광역시 제공

세줄 요약 광주시청 장미원에 10만송이 장미가 활짝 피어 시민들의 발길을 끈다. 108종 4780그루의 장미와 라벤더, 초화류가 어우러져 수채화 같은 풍경을 만들고, 밤 10시까지 조명을 밝혀 산책 명소로 사랑받는다. 광주시청 장미원 10만송이 장미 만개

108종 장미와 라벤더, 초화류 조화

야간 조명과 포토존, 산책 명소 인기

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광주시청사가 오월의 포근한 햇살 아래 화사한 장밋빛으로 물들었다.광주시는 시청사 내에 조성된 ‘장미원’의 10만송이 장미가 일제히 화려한 꽃망울을 터뜨리며 시민들을 불러모으고 있다고 15일 밝혔다.올해 장미원은 철저한 생육 관리를 통해 예년보다 더욱 선명하고 풍성한 경관을 선보이고 있어 시민들의 감성 힐링공간으로 자리잡았다.장미원에는 108종 4780그루에 달하는 다채로운 장미 군락을 중심으로, 은은한 향을 내뿜는 라벤더와 1750본의 초화류가 어우러져 한 폭의 수채화처럼 멋진 경관을 뽐내고 있다.특히 주간에는 물론 퇴근길과 야간 산책을 즐기는 시민들을 위해 일몰 직후부터 밤 10시까지 경관조명을 점등하면서 ‘낮과 밤이 모두 아름다운 정원’으로 꼽히고 있다. 은은한 조명을 머금은 장미터널과 ‘사랑의 서약’ 포토존은 사회관계망서비스(SNS)에 인생 사진을 남기려는 젊은 층과 연인들에게 큰 인기를 끌고 있다.광주시는 장미가 절정에 이르는 5월 말까지 시민들이 쾌적하게 관람할 수 있도록 시설 관리 및 추가 식재 등 환경 정비에 만전을 기할 계획이다.신창호 회계과장은 “만개한 장미꽃이 시민들의 일상에 따뜻한 위로와 휴식이 되었으면 한다”며 “앞으로도 시청사가 행정서비스 공간을 넘어 시민들이 언제든 찾아와 계절의 아름다움을 만끽할 수 있는 열린쉼터가 되도록 세심하게 가꾸어 나가겠다”고 말했다.