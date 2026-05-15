치매 아빠 찾으려다… 일가족 이웃집 대형견에 물렸다

서귀포 중문 70대 남성 목 부위 물려 병원 치료

구하려던 40대 딸도 10대 손녀도 팔 부위 물려

이미지 확대 지난 14일 오후 10시 18분쯤 서귀포시 중문동의 한 단독주택에서 일가족이 대형견에 물리는 사고가 발생했다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 14일 오후 10시 18분쯤 서귀포시 중문동의 한 단독주택에서 일가족이 대형견에 물리는 사고가 발생했다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 서귀포의 한 주택에서 치매 증상이 있는 70대 남성이 이웃집 마당에 들어갔다가 대형견에 물려 크게 다쳤다. 이를 찾으러 들어간 딸과 손녀도 개를 막는 과정에서 팔을 물렸고, 경찰은 견주의 관리 책임과 사고 경위를 조사하고 있다. 제주 서귀포서 대형견 물림 사고 발생

치매 노인·가족까지 연쇄 부상 발생

견주 관리 책임과 과실 여부 조사

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제주에서 치매를 앓는 70대 노인을 찾으러 나선 가족까지 잇따라 대형견에 물리는 사고가 발생했다.15일 서귀포경찰서와 제주도소방안전본부에 따르면 지난 14일 오후 10시 18분쯤 서귀포시 중문동의 한 단독주택에서 “대형견이 사람을 물었다”는 신고가 접수됐다.이 사고로 70대 남성 A씨가 목 부위를 물려 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다. A씨를 구하려던 40대 딸 B씨와 10대 손녀 C씨도 팔 부위를 물려 응급처치를 받은 뒤 귀가했다.경찰 조사 결과 치매 증상이 있는 A씨가 이웃집 마당으로 들어갔다가 먼저 사고를 당한 것으로 파악됐다. 이후 A씨가 보이지 않자 가족들이 찾으러 현장에 들어갔고, 개를 막는 과정에서 잇따라 공격을 받은 것으로 조사됐다.당시 개는 마당에 묶여 있었던 것으로 확인됐다. 다만 목줄 상태나 관리 적정 여부 등은 추가 조사가 진행 중이다.최근 반려견 물림 사고가 잇따르면서 견주의 관리 책임 문제도 다시 도마 위에 오르고 있다. 특히 대형견의 경우 목줄과 입마개 착용 여부, 사육 환경 등에 대한 안전 관리가 중요하다는 지적이 나온다.경찰은 견주와 피해 가족 등을 상대로 정확한 사고 경위와 과실 여부를 조사하고 있다.