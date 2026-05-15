올해 산불 피해 면적 평년 대비 95%↓

14일 기준 올해 산불 피해 722ha

최근 10년 평균 대비 95% 감소

‘5월 휴일’ 고려 비상대응 연장

강원 횡성군 직원들이 산불감시 활동을 하고 있다. 횡성군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 횡성군 직원들이 산불감시 활동을 하고 있다. 횡성군 제공

세줄 요약 올해 봄철 산불 피해 면적은 722㏊로 최근 10년 평균 1만4323㏊보다 95% 줄었다. 발생 건수도 349건으로 감소했다. 정부는 대형산불 재발 가능성과 휴일 집중을 고려해 비상대응기구를 다음 달 3일까지 연장 운영한다. 봄철 산불 피해면적 95% 감소

발생 건수도 평균 대비 감소

비상대응기구 다음 달 3일까지 연장

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올해 봄철 산불 피해가 평년 대비 대폭 줄어든 것으로 나타났다.행정안전부와 산림청은 지난 1월 20일 시작한 봄철 산불조심기간을 15일 종료한다고 밝혔다. 최근 수년간 봄철마다 대형 산불 재난이 한국을 덮쳤지만, 올해는 피해가 대폭 감소했다.전날 기준 산불 피해 면적은 722㏊(1㏊=1만㎡)로 최근 10년 평균 1만 4323㏊ 대비 95% 줄었다. 지난해와 비교하면 99% 이상 감소했는데, 영남권 산불 피해면적(10만 4005㏊)을 제외해도 81.6% 감소한 수치다. 산불 발생 건수도 349건으로 10년 평균 390건 대비 10.5% 줄었다.수년 내 최대 성과에도 정부는 산림청 중앙사고수습본부와 행안부 대책지원본부 등 비상대응기구를 다음 달 3일까지 연장 운영하기로 했다. 과거 산불조심기간 종료 이후인 5월 말에도 대형산불이 난 사례가 있고 부처님 오신날(5월 24일), 전국동시지방선거(6월 3일) 등 휴일이 많은 점을 고려했다.박은식 산림청장은 “산림청 중앙사고수습본부를 중심으로 대응체계를 유지하고 산불 발생 시 신속히 대응해 국민의 생명과 안전을 지키겠다”고 말했다. 김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “주민 안전을 최우선에 두고 산불 대응에 긴장을 늦추지 않겠다”고 밝혔다.