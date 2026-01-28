“아이고 손주가 준 용돈인데” 100만원 잃어버린 80대 할머니…10분만에 찾아준 경찰

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
손주가 준 용돈 100만원을 길거리에서 분실한 80대 노인이 경찰관의 도움으로 현금을 되찾은 사연이 알려졌다. 사진은 용돈이 들어있던 금색 봉투. 2026.1.28 김포경찰서 제공
“손주가 준 용돈인데…”
80대 할머니는 명절마다 손주에게 받은 용돈을 차곡차곡 모아 은행에 가던 길이었다. 혹여나 어디에 흘릴까, 꼬깃꼬깃 접은 돈 봉투는 양말에 넣었다.
그 돈을 잃어버렸다는 걸 깨달았을 때 할머니의 심정이 오죽했을까.
28일 경기 김포경찰서에 따르면 지난해 12월 29일 오전 10시 39분쯤 김포시 사우동 길거리에서 A(82·여)씨가 100만원을 잃어버렸다며 사우지구대를 찾아와 신고했다.
할머니는 왔던 길 2㎞를 수도 없이 더듬으며 왔다 갔다 했지만 돈 봉투는 찾지 못했다고 했다.
사우지구대 소속 정현조 경위는 돈을 찾아 헤매고 다닌 할머니를 순찰차에 태우고 현장으로 향했다.
그리고 단 10분 만에 사우동 한 도로에서 현금이 든 낡은 금색 봉투를 찾았다.
할머니는 정 경위에게 감사 인사와 함께 사례금을 주려고 했지만, 그는 이를 정중히 거절하고 할머니의 은행 업무까지 도왔다.
정 경위는 “할머니가 명절마다 손주에게 받은 용돈을 모은 돈이라고 해서 찾아주고 싶은 마음이 컸다”며 “작은 도움이지만 경찰관으로서 큰 보람을 느꼈다”고 말했다.
닫기 이미지 확대 보기
손주가 준 용돈 100만원을 길거리에서 분실한 80대 노인이 경찰관의 도움으로 현금을 되찾은 사연이 알려졌다. 사진은 신고 당시 장면. 2026.1.28 김포경찰서 제공
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
할머니가 잃어버린 현금 봉투를 찾는 데 걸린 시간은?