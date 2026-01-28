“아이고 손주가 준 용돈인데” 100만원 잃어버린 80대 할머니…10분만에 찾아준 경찰

이미지 확대 손주가 준 용돈 100만원을 길거리에서 분실한 80대 노인이 경찰관의 도움으로 현금을 되찾은 사연이 알려졌다. 사진은 용돈이 들어있던 금색 봉투. 2026.1.28 김포경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 손주가 준 용돈 100만원을 길거리에서 분실한 80대 노인이 경찰관의 도움으로 현금을 되찾은 사연이 알려졌다. 사진은 용돈이 들어있던 금색 봉투. 2026.1.28 김포경찰서 제공

80대 할머니는 명절마다 손주에게 받은 용돈을 차곡차곡 모아 은행에 가던 길이었다. 혹여나 어디에 흘릴까, 꼬깃꼬깃 접은 돈 봉투는 양말에 넣었다.그 돈을 잃어버렸다는 걸 깨달았을 때 할머니의 심정이 오죽했을까.28일 경기 김포경찰서에 따르면 지난해 12월 29일 오전 10시 39분쯤 김포시 사우동 길거리에서 A(82·여)씨가 100만원을 잃어버렸다며 사우지구대를 찾아와 신고했다.할머니는 왔던 길 2㎞를 수도 없이 더듬으며 왔다 갔다 했지만 돈 봉투는 찾지 못했다고 했다.사우지구대 소속 정현조 경위는 돈을 찾아 헤매고 다닌 할머니를 순찰차에 태우고 현장으로 향했다.그리고 단 10분 만에 사우동 한 도로에서 현금이 든 낡은 금색 봉투를 찾았다.할머니는 정 경위에게 감사 인사와 함께 사례금을 주려고 했지만, 그는 이를 정중히 거절하고 할머니의 은행 업무까지 도왔다.정 경위는 “할머니가 명절마다 손주에게 받은 용돈을 모은 돈이라고 해서 찾아주고 싶은 마음이 컸다”며 “작은 도움이지만 경찰관으로서 큰 보람을 느꼈다”고 말했다.