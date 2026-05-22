전주국가유산야행 6월 5~6일, 한옥마을 일원에서 운영

세줄 요약 ‘2026 전주국가유산야행’이 6월 5~6일 전주한옥마을과 경기전, 풍남문, 전주향교, 전라감영 일원에서 열린다. 후백제 왕도 완산주부터 조선시대 전주부까지 천년 역사를 체험형 콘텐츠로 풀어내고, 스탬프투어와 씨름대회, 역사기행 등 25개 프로그램을 운영한다. 전주국가유산야행 6월 5~6일 개최

한옥마을·경기전 등 구도심 야간 운영

후백제·조선 역사 체험형 콘텐츠 구성

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‘2026 전주국가유산야행’이 오는 6월 5일부터 6일까지 전주한옥마을 일원에서 열린다. 천년고도 전북 전주의 역사와 문화를 야간에 체험할 수 있다.전주시는 22일 ‘천년고도 전주, 역사 속 밤마실’을 주제로 야행 프로그램을 운영한다고 밝혔다.이번 야행은 전주한옥마을과 경기전, 풍남문, 전주향교, 전라감영 등 구도심 일대에서 베풀어진다. 후백제 왕도 완산주부터 조선시대 전주부에 이르기까지 전주가 간직한 천년 역사를 체험형 콘텐츠로 풀어낸다. 후백제 역사와 전통문화를 쉽고 흥미롭게 즐길 수 있도록 구성됐다.후백제 흔적을 찾아다니는 스탬프투어 ‘잃어버린 후백제를 찾아서’를 비롯해 시민 참여형 ‘견훤대왕배 씨름대회’, 후백제 유적지를 탐방하는 역사기행 ‘후백제의 왕궁, 산성행’ 등 총 8개 분야 25개 프로그램이 운영된다.이와 함께 경기전 공포체험 ‘좀비실록’, 향교 미션 체험 ‘향교괴담’, 풍남문 국악공연 ‘뜻밖의 국악’, 달빛차회 등 야간 특화 콘텐츠도 함께 선보인다.