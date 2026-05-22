BNK경남은행 창립 56주년…“지역과 호흡하며 동반성장”

임직원 200여명 참석해 신뢰 가치 강조

장학금·화합 행사로 지역 동반성장 의지

이미지 확대 BNK경남은행 창립 56주년 기념식 모습. 2026.5.22. BNK경남은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 BNK경남은행 창립 56주년 기념식 모습. 2026.5.22. BNK경남은행 제공

세줄 요약 BNK경남은행이 창립 56주년 기념식을 열고 지역사회에 감사의 뜻을 전했다. 김태한 은행장은 신뢰와 기본을 강조하며 고객 가치와 팀플레이를 당부했다. 장학금 전달과 직원 시상, 화합 퍼포먼스도 이어졌다. 창립 56주년 기념식 개최, 지역사회 감사 표명

김태한 은행장, 신뢰와 기본·팀플레이 강조

장학금 전달·직원 시상·화합 퍼포먼스 진행

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BNK경남은행이 창립 56주년 기념식을 열고 지역사회에 감사의 뜻을 표하며 임직원 결속을 다졌다.경남은행은 22일 본점 대강당에서 김태한 은행장을 비롯해 경영진·본부 부서장·영업점장 등 200여 명이 참석한 가운데 기념식을 개최했다.기념식은 ‘56년의 팀플레이, 내일의 홈런을 약속하다’를 주제로 한 오프닝 공연으로 시작했다. 이어 축전 영상, 창립기념사, 장학금 전달식, 직원 시상, 화합 이벤트 순으로 진행됐다.축전 영상에는 빈대인 BNK금융그룹 회장을 비롯해 최충경 경남스틸 회장, 정영식 범한산업 회장, 신지근 티에스피 회장, 안권상 한반도 회장 등이 출연해 56주년을 축하했다.김태한 은행장은 기념사에서 “지역 기업의 성장이 곧 은행의 성장으로 이어지는 만큼 팀플레이를 바탕으로 고객 가치를 최우선에 두고 나아가야 한다”고 밝혔다.이어 “시간이 흘러도 변하지 않는 진짜 가치는 신뢰”라며 “지역사회가 믿고 의지할 수 있는 은행이 되기 위해 기본에 충실해야 한다”고 강조했다.지역 사회에 감사함을 표하고자 마련한 장학금 전달식에서는 성적 우수 학생 5명에게 장학금과 장학증서가 수여됐다. 경남은행은 올해 경남·울산 지역 성적 우수 학생 214명에게 장학금 총 1억 3600만원을 지원할 계획이다.장기근속·우수 직원 시상과 함께 미화원·청원경찰 등 용역 직원을 위한 감사 시상도 진행됐다. 직원 대표가 창립 56주년을 상징하는 야구배트를 은행장에게 전달하는 화합 퍼포먼스도 이어졌다. 기념식은 임직원 일상을 담은 영상 ‘하루하루가 쌓여 만든 56년’을 시청하며 마무리됐다.