민주당 박지원 의원, “이 대통령과 소통하고, 일 잘하는 이원택 선출돼야 전북의 미래 최선”

2년만 참았으면 김관영의 미래도 좋은 방향이었을 것

박지원 의원 민주당 박직원 의원이 22일 전북도의회에서 이원택 의원이 선출돼야 전북의 미래, 새만금의 미래를 위해 최선이라고 강조했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박지원 의원 민주당 박직원 의원이 22일 전북도의회에서 이원택 의원이 선출돼야 전북의 미래, 새만금의 미래를 위해 최선이라고 강조했다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 박지원(전남 해남·완도·진도) 의원은 22일 “전북지사와 도내 국회의원 재선거에서 민주당 후보가 당선돼 새만금 드림팀을 이뤄야 한다”고 강조했다.박 의원은 이날 민주당 이원택 전북지사 후보와 전북도의회에서 기자간담회를 열고 “이 대통령과 직접 소통하는 이원택이 선출돼야 전북의 미래, 새만금의 미래를 위한 최선”이라고 밝혔다.그는 “이번 선거는 일 잘하는 이재명 대통령을 성공시키느냐, 내란 세력을 인정하느냐의 갈림길”이라며 “이재명의 성공을 위해서는 일 잘하는 이원택을 선택하는 게 미래의 전북을 만들어갈 수 있다고 확신한다”고 덧붙였다.동명이인인 박지원 후보에 대해서는 “상산고와 서울대 법대를 나와 사법고시에 합격했다”며 “하와이 출신의 미국 오바마 전 대통령이 하버드대 로스쿨 졸업하고 시카고에서 사회운동하다가 대통령이 됐는데, (박지원이) 한국의 오바마가 아닌가 생각한다”고 추켜세웠다.김의겸 후보에 대해서도 “새만금개발청장 출신으로 새만금 개발에 대한 여러 청사진을 갖고 있다”며 “예리한 판단력을 가진 언론인 출신이다”고 높이 평가했다.박 의원은 또 민주당에서 제명돼 무소속으로 전북지사 선거에 나선 김관영 후보에 대해 “2년만 참았으면 김관영의 미래도, 전북의 미래도 참 좋은 방향으로 갔을 것”이라며 “왜 2년을 참지 못했는지 원망스럽다”고 말했다.김 후보는 2016년 박 의원이 국민의당 원내대표 시절 원내수석부대표를 맡은 인연이 있다.