주말에도 강추위에 눈까지…다음 주에도 한파 계속

일요일은 더 추워 방한 유의해야

이미지 확대 한파가 이어지고 있는 지난 22일 서울 종로구 세종대로 사거리를 주행 중인 버스 창문에 김이 서려 있다. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 한파가 이어지고 있는 지난 22일 서울 종로구 세종대로 사거리를 주행 중인 버스 창문에 김이 서려 있다. 이지훈 기자

주말 동안 최저기온 ‘영하 18도’의 강추위가 이어지는 가운데, 24일 새벽 곳곳에 눈이 내리겠다. 영하 10도 이하의 한파는 다음 주중까지 계속될 전망이다.24일은 아침 최저기온은 영하 17도~0도, 낮 최고기온은 영하 5도~영상 6도로 평년보다 낮겠다. 전국적으로 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 방한에 유의해야 한다. 이날 새벽까지 경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙, 충청권, 전라권 등에 눈이 내리다 아침에 대부분 그칠 전망이다. 예상 적설량은 수도권 서부와 강원 남부 내륙·산지 및 충청권 1~3㎝, 전라권과 제주도 산지 1~5㎝, 울릉도·독도 2~7㎝ 등으로 예보됐다.일요일인 25일은 전날보다 더 추운 하루가 될 전망이다. 아침 최저기온이 영하 18도~영하 2도까지 떨어지며 한파가 이어지겠다. 대체로 맑겠으나 강원 동해안과 경상권을 중심으로는 대기가 매우 건조해 산불 등 화재 예방에 주의가 필요하다.다음 주에도 영하 10도를 밑도는 한파가 길게 이어진다. 월요일인 26일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 전남 해안과 제주도에 비 또는 눈이 예보됐다. 기온은 아침 최저 영하 15도~영하 3도 분포를 보이며 매서운 한파가 이어질 전망이다. 이후 2월 2일까지 아침 기온은 영하 13도~영상 1도, 낮 기온은 영하 2도~영상 8도로 평년보다 낮거나 비슷한 추위가 계속되겠다.