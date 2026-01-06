HJ중공업, 미 해군 함정 정비협약 최종 관문 통과

이미지 확대 HJ중공업 부산 영도조선소. HJ중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 HJ중공업 부산 영도조선소. HJ중공업 제공

HJ중공업이 미 해군과 함정 정비협약(MSRA)을 체결하기 위한 최종 관문을 통과했다.6일 조선업계에 따르면 전날 HJ중공업 부산 영도조선소에서 미 해군의 항만 보안 평가가 진행됐다. 이는 미 해군 범죄수사국 보안 전문가로 구성된 평가단이 항만 테러 대응, 보안 규정, 시설 통제, 감시 체계 등을 종합적으로 점검하는 것으로, MSRA 체결을 위한 마지막 관문이다.항만 보안 평가단은 HJ중공업 영도조선소의 시설과 대한민국 해군 함정, 해경 경비함 건조 실적, MRO 사업 실적, 사내 보안 규정과 운영 현황 등을 살폈다. 평가단은 영도조선소가 미 해군의 MRO 사업을 추진할 조건을 갖췄다고 판단한 것으로 알려졌다.이에 따라 업계에서 HJ중공업이 이르면 이달 미 해군 보급체계사령부와 MRSA를 체결할 수 있을 것이라는 전망이 나온다. MSRA는 미 해군 함정의 유지·보수·정비(MRO)를 위해 미국 정부와 조선업체가 체결하는 협약이다. 협약을 체결한 조선소는 미 해군 함정의 MRO 사업에 입찰할 수 있다. 보안규정이 까다롭게 적용되는 전투함의 MRO 사업에도 입찰할 수 있다.MRSA를 체결하면 보안 절차가 간소화되고 고도의 정보 통제가 필요한 미 해군 전투함의 MRO 사업에 HJ중공업이 본격적으로 진출할 것으로 예상된다. HJ중공업은 이미 지난해 12월 미 해군의 4만t급 군수지원함인 ‘USNS 어밀리아 에어하트’함 중간 정비 계약을 체결하기도 했다.