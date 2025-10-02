경기도교육청, 추석 연휴 학교·교육기관 1200곳 주차장 무료 개방

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

경기도교육청이 추석 연휴 기간 경기도를 방문하는 귀성객과 지역 주민의 주차 편의를 위해 산하 교육기관과 학교 주차장을 무료 개방한다.주차장 무료 개방 운영 기간은 추석 연휴가 시작되는 3일(금)부터 10월 9일(목)까지 7일간이다.개방 기관은 경기도교육청을 포함한 직속 기관, 각 교육지원청, 도서관, 연수원 등 산하 교육기관과 도내 학교 등 총 1,200곳이다. 개방 시간은 학교나 기관에 따라 개별적으로 정하거나 종일 운영한다.무료 개방 주차장 정보는 연휴 하루 전인 2일부터 확인할 수 있다. 대국민 공공자원 개방·공유서비스인 공유누리(www.eshare.go.kr), 네이버 지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비에어, 현대차네비게이션 등에서 관련 정보를 제공한다.한편 개방 주차장 이용자는 긴급 상황을 대비해 차량 앞면에 반드시 연락처를 남겨야 한다.