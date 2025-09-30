울산시, 고려아연·LS MnM과 현장서 ‘소통’

울산시, 고려아연·LS MnM과 현장서 ‘소통’

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-30 13:51
수정 2025-09-30 13:51
지역 주력기업서 월간업무계획 보고회 개최… 기업, 인허가 절차 신속 처리 건의

울산시는 30일 고려아연 별관 회의실에서 ‘10월 월간업무계획 보고회’를 개최했다. 김두겸 울산시장(오른쪽 세 번째)이 기업 현안을 청취하고 있다. 울산시 제공
울산시는 30일 고려아연 별관 회의실에서 ‘10월 월간업무계획 보고회’를 개최했다. 김두겸 울산시장(오른쪽 세 번째)이 기업 현안을 청취하고 있다. 울산시 제공


울산시가 지역 주력기업과 상생 강화를 위한 ‘소통의 장’을 마련했다.

울산시는 30일 고려아연 별관 회의실에서 ‘10월 월간업무계획 보고회’를 개최했다고 밝혔다. 월간업무계획 보고회에는 김두겸 시장을 비롯한 시ㆍ구·군, 공공기관 관계자와 고려아연 온산제련소장, LS MnM 온산제련소장 등이 참석했다.

이번 보고회는 세계 공급망 재편과 산업 대전환 속에서 울산의 신성장 전략을 모색하려고 마련됐다.

업무계획 보고에 앞서 진행된 기업 애로사항 청취에서는 ▲고려아연·LS MnM이 이차전지 소재 생산시설 인허가 절차 신속 완료 ▲당월로 침수도로 구간 배수로 정비 요청 등을 건의했다.

고려아연은 연간 4만 2600ｔ의 이차전지 소재를 공급하는 ‘켐코 니켈제련소’를 내년 중 완공한다. LS MnM은 6700억원 규모의 이차전지 소재 생산 공장 건립을 추진하고 있다.



김두겸 시장은 “고려아연과 LS MnM의 과감한 투자는 울산의 새로운 성장 엔진이자, 세계 전략 소재 산업의 중심지로 도약하는 원동력이 될 것”이라며 “인허가, 인프라, 인재 양성 등 전방위 지원을 아끼지 않겠다“고 약속한다.
울산 박정훈 기자
