[서울데이터랩]HD현대중공업 6.24% 상승 주가 강세 보여

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.6일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 13만 5300원으로 전 거래일 대비 2.03% 하락하며 약세를 보이고 있다. 시가총액은 800조 9270억원이며, 외국인비율은 52.40%를 기록하고 있다. PER은 28.09배, ROE는 9.03%로 수급과 재무 지표에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 68만 7000원으로 1.29% 하락하며, 거래량은 200만 7074주에 달하고 있다.시가총액 3위부터 10위 종목을 살펴보면, LG에너지솔루션(373220)은 1.75% 상승했고, 삼성전자우(005935)는 1.37% 하락했다. 삼성바이오로직스(207940)는 0.64% 상승했으며, 현대차(005380)는 0.49% 상승했다. HD현대중공업(329180)은 6.24% 상승하고, SK스퀘어(402340)는 2.40% 상승했다. 두산에너빌리티(034020)는 1.08% 상승했으며, 한화에어로스페이스(012450)는 0.79% 상승했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▲1.91%, KB금융(105560) ▲0.24%, 기아(000270) ▼0.24%, 삼성물산(028260) ▲1.18%, NAVER(035420) ▲4.41%, 신한지주(055550) ▲2.15%, 한화오션(042660) ▲1.36%, 현대모비스(012330) ▼1.61%, 삼성생명(032830) ▲0.43%, 한국전력(015760) ▲0.70% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 다양한 등락을 보이면서도 전반적으로 소폭의 변동성을 나타내고 있다. 특히 HD현대중공업이 가장 큰 상승폭을 기록하며 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]