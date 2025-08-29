“제조업 최고기술 지닌 ‘명장’을 찾습니다”

광주시, 10년 이상 경력 기술혁신·품질개선 우수 기능인 공모

9월 26일까지 접수…기술장패 수여·장려금 600만원 등 지급

이미지 확대 광주광역시 청사 닫기 이미지 확대 보기 광주광역시 청사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주시 “제조업 최고기술 ‘명장’을 찾습니다”광주시가 지역 제조업 현장의 최고 기술을 지닌 ‘기술장’을 뽑는다.광주시는 지역 제조업 현장에서 최고의 기술력으로 신망받는 우수 기능인을 발굴·예우하고자 ‘2025년 광주광역시 기술장’을 공모한다고 29일 밝혔다.모집 대상은 공고일(8월29일) 기준 지역 중소제조업체에서 10년 이상 지속적으로 근무하면서 신기술 개발이나 품질관리 활성화 분야에서 뛰어난 제안 실적을 보유한 기술인이다. 또 공정 개선 등을 통해 생산성 향상이나 불량률 저감에 탁월한 공적을 세운 기술인이다.광주시는 오는 9월 1일부터 26일까지 추천권자인 기업체와 업종별 협의회 등으로부터 추천서 및 관련 서류를 접수받아 서류 심사, 현장 확인, 개별 발표를 통한 심사위원회 심사 과정을 거쳐 5명 이내에서 기술장을 선정할 예정이다.평가는 ▲개인역량 ▲기술창의 활동 ▲개선 및 혁신 활동 ▲사내·외 기타 활동 등 4개 분야로 나눠 진행한다. 근무 경력, 개인 자격증, 교육이수 실적, 수상 경력, 제안 사항을 통한 개선 활동 그리고 근로 분위기 조성 등을 종합적으로 평가한다.선정된 기술장에게는 시상식에서 기술장패를 수여하며, 분기별 50만원씩 총 600만원의 장려금을 분할 지급한다.기술장 신청을 희망하는 추천권자는 광주시 누리집(홈페이지) ‘고시·공고’란에 첨부된 제출서류 서식을 작성해 9월26일까지 광주시 창업진흥과로 방문 또는 우편 접수하면 된다.홍나순 창업진흥과장은 “지역경제의 기반인 중소제조업체에서 창의적이고 혁신적인 활동으로 묵묵히 제 역할을 다하고 있는 기능인을 발굴하고 예우하는 것이 기술장 선정의 취지”라며 “현업 최고의 기술인들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.한편 광주시는 1993년부터 매년 기술장을 공모‧선정하고 있으며, 지난해에는 5명의 기술장이 나와 현재까지 총 147명을 배출했다.