전북서 수사 중 피의자 숨진 채 발견…이번 달에만 3번째

방금 들어온 뉴스

전북서 수사 중 피의자 숨진 채 발견…이번 달에만 3번째

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-08-25 18:00
수정 2025-08-25 18:00
군산경찰서 전경
군산경찰서 전경


전북에서 경찰 수사받던 피의자가 숨진 채 발견됐다.

25일 전북경찰청과 충남 보령해양경찰서 등에 따르면 지난 9일 오전 3시쯤 충남 서천군 동백대교 인근에서 A(30대)씨가 숨진 채 발견됐다.

당시 “동백대교에서 사람이 떨어졌다”는 신고를 받은 보령해경이 수색에 나서 A씨를 발견했지만, 숨진 상태였다.

A씨는 성범죄 혐의로 군산경찰서에서 조사받았던 것으로 파악됐다.

경찰은 지난 7월 23일 A씨의 범죄를 수사해 달라는 진정서가 접수됨에 따라 지난 5일 A씨의 휴대전화와 컴퓨터 등을 압수수색 했다.

A씨 사망과 관련해 경찰은 “수사 과정에서 수사 절차를 어긴 것은 없다”며 “A씨가 숨지면서 사건은 공소권 없음으로 종결할 예정이다”고 밝혔다.

전북에서 조사받던 피의자가 숨진 건 A씨를 포함해 세 번째다.

지난 4일 재개발 조합 비리로 전북경찰청의 압수수색을 받던 피의자 B(60대)씨가 대전시 자택에서 스스로 목숨을 끊었다. 이에 대해 전북경찰청 감찰계에서 수사 감찰이 진행 중이다.

지난 7일에도 익산시가 진행했던 간판 정비 사업을 담당하는 공무원에게 금품 등을 제공한 혐의를 받는 업체 대표 C(40대)씨가 숨진 채 발견됐다. 그는 압수수색 이후 지인에게 강압 수사 정황을 토로한 것으로 알려졌다. 국가수사본부는 압수수색에 나섰던 수사팀을 대상으로 수사 감찰을 진행하고 있다.
설정욱 기자
