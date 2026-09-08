노량진 찾은 김민석 “명절 회식 소비 활성화”…김영란법 완화 검토 시사

추석 연휴 앞두고 수산시장 방문

관광 명소화 위해 제도 개선 논의

이미지 확대 김민석(왼쪽 네 번째) 더불어민주당 대표가 8일 오전 서울 동작구 노량진 수산시장을 방문해 상인과 대화하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김민석(왼쪽 네 번째) 더불어민주당 대표가 8일 오전 서울 동작구 노량진 수산시장을 방문해 상인과 대화하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표가 추석을 앞두고 노량진수산시장을 찾아 명절 회식과 식사 소비를 늘릴 방안을 검토하겠다고 했다. 청탁금지법 완화 가능성도 언급하며 상인들의 식사비 한도 상향 요구를 들었다. 관광객 유치와 규제 개선도 함께 논의했다. 노량진수산시장 방문, 명절 소비 활성화 검토

회식·식사 중심 김영란법 완화 가능성 시사

관광객 유치·규제 개선 등 현안도 논의

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김민석 더불어민주당 대표는 8일 추석 연휴를 앞두고 시장 상인들을 만나 명절 대목의 소비를 늘릴 방안을 살펴보겠다고 했다. 명절 회식 등 식사 소비를 활성화하기 위한 청탁금지법(일명 김영란법) 완화 검토도 시사했다.김 대표는 이날 오전 서울 동작구 노량진수산시장을 방문해 상인연합회와 간담회를 열고 “김영란법의 경우 선물이 아닌 회식을 생각해 볼 여지가 있지 않은가”라고 했다. 이어 “명절 같은 대목 시기 회식이나 먹는 걸 소비 활성화하는 부분을 검토해 보겠다”고 말했다.앞서 차덕호 고급상우회장은 “킹크랩 한 마리에 30만~40만원 하는 걸 개인이 사 먹기는 상당히 힘들다”며 “선물하는 건 강화해야겠지만 먹는 데 있어선 (김영란법) 개정을 해주십사 한다”고 요청했다. 식사비 한도를 높여 자영업 경기를 살려달라는 것이다.이에 김 대표는 “도입된 제도 취지가 있기에 다 무력화하기는 어렵다”고 전제하면서도 명절 시기와 회식 등 식사 소비를 중심으로 법 개정을 검토할 여지가 있다는 뜻을 밝혔다.노량진수산시장을 외국인 관광객이 찾는 명소로 키우기 위한 제도 개선도 논의했다. 김 대표는 시장의 과제로 소비자에게 저렴하고 신선한 수산물을 공급하는 것과 함께 일본·호주 수산시장에 견줄 관광 경쟁력을 갖추는 것을 꼽았다. 김 대표는 “새벽에 서울을 찾는 외국인 관광객이 많다”며 관광버스 운행 확대와 짐 보관함 마련 등을 검토할 필요가 있다고 했다.시장 외벽에 입체 광고를 설치하고 싶지만 규제에 막혀 있다는 상인의 건의에는 “너무 좋은 아이디어”라며 관련 제도를 살펴보고 수협과 상의하겠다고 밝혔다.김 대표는 당 정책위원회와 동작구청을 연결해 후속 논의를 이어가도록 했다. 류삼영 동작구청장에게 수산시장 현안을 집중적으로 다룰 부서를 지정해달라고 요청하며 “잊지 않고 개선해가기로 하겠다”고 말했다.이번 방문은 김 대표가 지난달 취임한 뒤 처음 공식적으로 시장을 찾는 일정이다. 박성준 수석대변인은 전날 기자들과 만나 “김 대표가 교섭단체 대표연설에서 민생을 강조한 만큼 곧바로 민생 현장 속으로 들어가겠다는 것”이라며 “시장은 체감(민생)을 가장 잘 확인할 수 있는 곳이고, 노량진수산시장은 대표적인 현장”이라고 설명했다.