[포토] ‘요금 인상 촉구’ 서울마을버스 차량시위

세줄 요약
- 서울마을버스조합, 요금 인상 촉구 차량시위
- 장기 동결·원가 상승·환승 손실로 경영난 호소
- 최소 500원 인상 요구, 11일까지 시위 예고
서울시마을버스운송사업조합이 9일 서울 도심에서 차량 시위를 열고 마을버스 요금 인상을 촉구했다.
조합은 이날 오전 서울 중구 서울시의회 앞에 집결해 장기간 요금 동결과 임금·물가·유가 등 운송원가 상승, 환승 손실 누적 등으로 마을버스 업계 경영난이 한계에 부딪혔다고 주장했다.
집회에는 ‘마을버스 요금 인상 즉각 필요’ 등 구호가 적힌 플래카드를 부착한 서울시 마을버스가 5대 모였다.
김용승 이사장을 비롯한 조합 임원 10여 명이 참석했다.
김 이사장은 “현재 서울시 마을버스 요금 1200원은 인건비와 차량 가격, 정비비 등 운송 원가 상승을 반영하지 못하고 있다”고 말했다.
이어 “서울시 대중교통 환승 정책에 따라 마을버스를 타고 지하철이나 시내버스로 환승하는 승객에 대해 마을버스가 실제 정산받는 수익은 평균 약 600원 수준에 그친다”고 설명했다.
김 이사장은 “마을버스 경영 여건 약화는 운전기사 수급난과 배차 간격 증가, 차량 정비 및 안전관리 부담으로 이어진다”며 “그 피해는 결국 마을버스를 이용하는 서울시민에게 돌아갈 것”이라고 우려했다.
그러면서 “현재 1천억 원 이상 적자를 기록하고 있고 폐업을 고려하는 업체도 적지 않다”며 “최소 500원의 요금 인상이 필요하다”고 촉구했다.
이날 김 이사장을 비롯한 조합 임원들은 “서울시는 마을버스 요금 즉각 현실화하라”, “서울시는 마을버스 요금 인상을 즉각 결단하라” 등 구호를 외쳤다.
또 플래카드를 부착한 마을버스 5대는 시의회본관을 출발해 서울시청과 시청역, 서소문길, 경찰청, 서대문역, 광화문사거리를 돌며 시위를 벌였다.
한신 서울시의회 교통위원장, 한성여고 통학 안전 강화 위한 현장방문 실시
한신 교통위원회 위원장(더불어민주당·성북1)은 지난 8일 한성여고 학교운영위원회 회의실에서 간담회를 가진 뒤, 학생들의 통학 안전을 점검하고 개선방안을 마련하기 위한 현장방문을 실시했다. 이날 현장방문에는 한신 교통위원회 위원장을 비롯해 한성여자고등학교장, 성북구의회 의원, 서울시 교통실 생활안전과 및 성북구청 교통행정과 관계자 등 약 20명이 참석해 학교 주변 교통환경과 통학로 안전 실태를 살폈다. 한성여고 인근은 삼선5구역 주택재개발정비사업에 따른 아파트 재건축이 진행되면서 교통 여건이 변화하고 있어 학생들의 안전한 통학을 위한 선제적인 교통대책 마련이 요구되고 있다. 이에 한성여고와 한성여중 사이 도로를 현재 양방향 통행에서 일방통행(오르막)으로 전환하는 방안 등 학생들의 통학 안전을 확보하기 위한 대책을 검토하고 있다. 해당 사잇길은 양방향 도로 옆에 협소한 보행로가 있으며 급격한 도로 내리막으로 학생들의 교통사고가 우려되는 것은 물론 보행로가 좁아 학생들이 보도를 넘어 도로로 통행하고 있는 상황이다. 학교 측은 해당 사잇길을 일방통행(오르막)으로 변경한 후 확보된 공간으로 보행로를 넓힌다는 계획이다. 한 위원장은 “학생들의 통학 안전을 걱정
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조합은 오는 11일까지 차량 시위를 이어갈 계획이다.
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