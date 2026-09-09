‘냉동창고 카페 사장’ 신상 퍼졌다…지도앱에선 삭제, “신상 공개하나” 경찰 입장은

카페 상호명·이름·사진 SNS서 확산

이름 같은 다른 카페 “우리와 무관”

경찰 “아직 수사 중…현재 논의 안 해”

이미지 확대 파주 카페 냉동창고서 ‘꽁꽁 언’ 시신…경찰, 피의자 검거 경기 파주시의 한 카페 냉동창고에서 60대 여성 시신이 얼어붙은 채 발견돼 경찰이 수사 중이다. 경찰은 피의자로 30대 카페 사장을 검거해 구속 상태로 조사하고 있다. 사진은 7일 사건이 발생한 카페의 모습. 내부 사정으로 인해 휴무한다는 안내가 붙어 있다. 2026.9.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 파주 카페 냉동창고서 ‘꽁꽁 언’ 시신…경찰, 피의자 검거 경기 파주시의 한 카페 냉동창고에서 60대 여성 시신이 얼어붙은 채 발견돼 경찰이 수사 중이다. 경찰은 피의자로 30대 카페 사장을 검거해 구속 상태로 조사하고 있다. 사진은 7일 사건이 발생한 카페의 모습. 내부 사정으로 인해 휴무한다는 안내가 붙어 있다. 2026.9.7 연합뉴스

이미지 확대 경기 용인시에 있는 한 카페는 파주시 문산읍의 한 카페에서 발생한 ‘냉동창고 살인사건’과 동일한 상호명 탓에 문의가 이어지자 “해당 사건이 발생한 카페와 사업주와 운영 주체가 전혀 다르다”고 선을 그었다. 자료 : 네이버맵 닫기 이미지 확대 보기 경기 용인시에 있는 한 카페는 파주시 문산읍의 한 카페에서 발생한 ‘냉동창고 살인사건’과 동일한 상호명 탓에 문의가 이어지자 “해당 사건이 발생한 카페와 사업주와 운영 주체가 전혀 다르다”고 선을 그었다. 자료 : 네이버맵

이미지 확대 7일 경기 파주시 문산읍의 한 카페 출입구가 굳게 닫혀 있다. 이 카페 냉동창고에서는 지난 4일 실종 신고된 60대 여성이 숨진 채 발견됐다. 닫기 이미지 확대 보기 7일 경기 파주시 문산읍의 한 카페 출입구가 굳게 닫혀 있다. 이 카페 냉동창고에서는 지난 4일 실종 신고된 60대 여성이 숨진 채 발견됐다.

세줄 요약 파주 대형 카페 냉동창고에서 60대 여성 시신이 발견된 뒤, 피의자로 구속된 30대 남성의 신상정보가 SNS와 커뮤니티에 퍼졌다. 카페 정보는 지도앱에서 삭제됐고, 동명 카페도 무관함을 밝혔다. 경찰은 아직 신상공개를 논의할 단계가 아니라고 했다. 파주 냉동창고 살인 사건 피의자 신상 확산

카페 정보 삭제·동명 카페 오해 해명

경찰, 신상공개는 아직 검토 전 단계

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경기 파주시의 한 대형 카페에서 발생한 ‘냉동창고 살인’ 사건과 관련, 피의자의 신상정보가 소셜미디어(SNS) 등에서 확산하고 있다. 해당 카페와 동일한 상호명의 카페에까지 불똥이 튄 가운데, 피의자의 신상 공개 여부에 이목이 쏠린다.9일 경찰 등에 따르면 SNS와 온라인 커뮤니티에는 피유인자 살해 혐의로 구속된 30대 남성 A씨로 추정되는 남성의 사진과 이름 등의 정보가 확산하고 있다.A씨가 운영하던 카페의 상호명과 위치가 이미 SNS를 통해 퍼져나간 가운데, 당초 서울 근교의 대형 카페로 유명했던 해당 카페에 방문했던 네티즌들도 “내가 갔던 곳인데 충격적이다”라는 댓글을 쏟아내고 있다.카페 측은 A씨의 범행 당일 “매장 내부 사정에 의해 영업을 중단한다”며 휴업한 뒤 A씨가 검거된 다음 날인 5일부터 다음 달 31일까지 “개인사정으로 당분간 매장을 쉰다”며 임시 장기휴무를 공지했다.현재 네이버맵에서 해당 카페의 정보는 삭제돼 찾아볼 수 없다. 카페가 운영하던 소셜미디어(SNS) 계정도 폐쇄됐다.구체적인 카페 정보가 알려지자 상호명이 동일한 수도권의 한 카페는 곤욕을 치르기도 했다. 경기 용인시의 한 대형 카페는 지난 7일 공지를 통해 “파주에서 발생한 사건과 관련해 상호가 언급되며 우리 매장에도 문의와 오해가 이어지고 있다”면서 “우리 카페는 해당 사건과 어떠한 관련도 없다”고 밝혔다.카페 측은 “우리 매장은 2023년 11월부터 현재 사업주가 기존 사업장을 인수해 별도로 운영하고 있다”면서 “(사건이 발생한) 카페와는 사업주 및 운영 주체가 전혀 다른 별개의 사업장”이라고 강조했다.경찰은 지난 4일 서울에서 실종 신고가 접수된 60대 여성 B씨의 행방을 추적하는 과정에서 해당 카페 냉동창고에서 B씨의 시신을 발견했다.A씨는 속칭 ‘상품권깡’을 하고 있었으며 B씨는 제3자로부터 ‘상품권 거래 과정에서 중간 역할을 해달라’는 요청을 받고 지난 3일 일면식도 없는 A씨와 만났다.A씨는 “냉동창고 안에 상품권이 있다”며 B씨와 함께 냉동창고 안으로 들어갔고, 이후 A씨 홀로 빠져나왔다. B씨가 시신으로 발견됐을 당시 냉동창고 온도는 영하 25도로 설정돼 있었으며, 창고 안에는 액면가 500억원 규모의 위조품으로 추정되는 백화점 상품권이 있었다.경찰은 B씨의 시신이 발견된 시점에 A씨를 서울 영등포구에서 검거했다. 경찰은 구속된 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하고 있으며, B씨의 정확한 사인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.A씨의 범행이 비슷한 사례를 찾아보기 힘들 정도로 이례적이고 잔혹한 탓에 A씨의 신상 공개 여부도 관심을 끌고 있다.특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률(중대범죄신상공개법)은 ▲범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생했을 경우 ▲피의자가 그 죄를 범했다고 믿을 만한 충분한 증거가 있을 경우 ▲국민의 알 권리 보장, 피의자의 재범 방지 및 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요할 경우 등에 한해 신상공개 심의를 할 수 있다고 규정하고 있다.경찰이 A씨에게 적용한 피유인자 살해 혐의는 사형이나 무기 또는 7년 이상의 징역에 처할 수 있어 일반 살인 혐의보다 법정형이 무겁다.다만 경찰은 수사가 진행 중인 만큼 아직 공개 여부를 검토할 단계는 아니라고 밝혔다.경찰 관계자는 “아직 범행 동기를 포함해 전반적인 사건 경위를 들여다보고 있는 단계”라며 “확인되지 않은 부분과 추가로 수사해야 할 사안이 많아 현재 신상 공개를 논의하고 있지는 않다”고 말했다.