李대통령 “임기 초 많은 나라 방문…경제·안보 협력에 도움”

상파울루서 동포 오찬간담회 개최
“룰라 대통령 훌륭한 분…우리 둘이 많이 노력하자고 했다”
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화동들과 기념촬영 하는 이재명 대통령·김혜경 여사
(상파울루(브라질)=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 화동들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.29/뉴스1
이재명 대통령은 28일(현지시간) 브라질 교민들을 만나 해외 순방에 대해 “국가 정상들 간에 이런 만남이 사실은 경제 협력이나 안보 협력, 민간 교류에 크게 도움이 된다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 상파울루 시내 호텔에서 동포 오찬간담회를 열고 “사실 제가 취임한 이후로 해외 순방을 좀 많이 다니는 편”이라며 이처럼 말했다.
이 대통령은 “그냥 한 번 형식적으로 방문하고 마는 게 아니라 실질적인 신뢰를 쌓으면 현지에 진출한 기업들도, 현지의 교민들도 또 이 나라에, 그 나라에 상품을 수출하는 기업들도 매우 상황이 신속하게 개선된다”고 말했다. 이어 “그래서 임기 초에 최대한 많은 나라들을 방문하고, 또 국가 간 관계를 정상화하거나 더 심화시키기 위해서 많이 다니는 편”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 전날 수도 브라질리아에서 가진 룰라 다시우바 대통령과의 정상회담을 언급하며 “이제 우리 두 나라는 단순히 자원과 상품을 주고받는 관계를 넘어 브라질의 풍부한 자원과 넓은 시장에 대한민국의 기술과 혁신이 더해지며 함께 공동 번영의 미래를 개척할 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 룰라 대통령이 “세상에 노동자 경력을 가진 대통령은 당신하고 나밖에 없다”며 “그리고 이렇게 세상 사람들의 어려움을 체험하고 또 그 어려움들을 해결하기 위해서 진심을 다해 뛰는 사람이 그렇게 많겠나. 우리 둘이 많이 노력하자”고 말했다고 전했다.
이 대통령은 룰라 대통령에 대해 “훌륭한 분이다. 브라질에 과거 두 차례 재임했을 때 브라질 경제가 급성장을 했지 않나. 그리고 소득 불평등도, 교육 불평등도 엄청나게 개선이 되어 그게 브라질 경제 발전, 국가 발전에 크게 도움이 됐을 것”이라고 평가했다. 이어 “브라질이 그 후에 많이 추락했다. 그러나 다시 또 복구하고 있는 것 같은데 그 속에서 (동포) 여러분도 큰 역할을 하시고 또 큰 기회를 잡아 성공하길 바란다”고 격려했다.
세줄 요약
- 임기 초 잦은 순방의 필요성 강조
- 정상 간 신뢰가 경제·안보 협력 촉진
- 브라질과 기술·자원 결합한 번영 구상
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