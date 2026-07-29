李대통령 “임기 초 많은 나라 방문…경제·안보 협력에 도움”

상파울루서 동포 오찬간담회 개최

“룰라 대통령 훌륭한 분…우리 둘이 많이 노력하자고 했다”

이미지 확대 화동들과 기념촬영 하는 이재명 대통령·김혜경 여사 (상파울루(브라질)=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 화동들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.29/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 화동들과 기념촬영 하는 이재명 대통령·김혜경 여사 (상파울루(브라질)=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 화동들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.29/뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령은 브라질 상파울루에서 교민들을 만나 임기 초 여러 나라를 방문하는 이유를 설명했다. 정상 간 신뢰를 쌓아야 경제 협력과 안보 협력, 민간 교류가 빨라지고 현지 기업과 교민의 상황도 개선된다고 말했다. 임기 초 잦은 순방의 필요성 강조

정상 간 신뢰가 경제·안보 협력 촉진

브라질과 기술·자원 결합한 번영 구상

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이재명 대통령은 28일(현지시간) 브라질 교민들을 만나 해외 순방에 대해 “국가 정상들 간에 이런 만남이 사실은 경제 협력이나 안보 협력, 민간 교류에 크게 도움이 된다”고 강조했다.이 대통령은 이날 상파울루 시내 호텔에서 동포 오찬간담회를 열고 “사실 제가 취임한 이후로 해외 순방을 좀 많이 다니는 편”이라며 이처럼 말했다.이 대통령은 “그냥 한 번 형식적으로 방문하고 마는 게 아니라 실질적인 신뢰를 쌓으면 현지에 진출한 기업들도, 현지의 교민들도 또 이 나라에, 그 나라에 상품을 수출하는 기업들도 매우 상황이 신속하게 개선된다”고 말했다. 이어 “그래서 임기 초에 최대한 많은 나라들을 방문하고, 또 국가 간 관계를 정상화하거나 더 심화시키기 위해서 많이 다니는 편”이라고 덧붙였다.이 대통령은 전날 수도 브라질리아에서 가진 룰라 다시우바 대통령과의 정상회담을 언급하며 “이제 우리 두 나라는 단순히 자원과 상품을 주고받는 관계를 넘어 브라질의 풍부한 자원과 넓은 시장에 대한민국의 기술과 혁신이 더해지며 함께 공동 번영의 미래를 개척할 것”이라고 밝혔다.이 대통령은 룰라 대통령이 “세상에 노동자 경력을 가진 대통령은 당신하고 나밖에 없다”며 “그리고 이렇게 세상 사람들의 어려움을 체험하고 또 그 어려움들을 해결하기 위해서 진심을 다해 뛰는 사람이 그렇게 많겠나. 우리 둘이 많이 노력하자”고 말했다고 전했다.이 대통령은 룰라 대통령에 대해 “훌륭한 분이다. 브라질에 과거 두 차례 재임했을 때 브라질 경제가 급성장을 했지 않나. 그리고 소득 불평등도, 교육 불평등도 엄청나게 개선이 되어 그게 브라질 경제 발전, 국가 발전에 크게 도움이 됐을 것”이라고 평가했다. 이어 “브라질이 그 후에 많이 추락했다. 그러나 다시 또 복구하고 있는 것 같은데 그 속에서 (동포) 여러분도 큰 역할을 하시고 또 큰 기회를 잡아 성공하길 바란다”고 격려했다.