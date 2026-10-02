[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 2일

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36년생 : 좋은 운이 천천히 가까이 다가온다.48년생 : 몸과 마음이 편안해 걱정이 줄어든다.60년생 : 다른 사람에게 베푼 일이 복으로 돌아온다.72년생 : 하는 일에 행운과 좋은 결과가 따른다.84년생 : 주변 사람의 조언을 들으면 이득이 있다.96년생 : 혼자 결정하지 말고 충분히 의견을 나누어라.37년생 : 가까운 사람들과 즐거운 시간을 보낸다.49년생 : 주변에 베풀면 더 큰 복이 들어온다.61년생 : 어렵게 느꼈던 일이 쉽게 이루어진다.73년생 : 기다리던 행운이 가까이 찾아온다.85년생 : 일의 능률이 오르고 소득도 높아진다.97년생 : 해야 할 일에 집중하면 좋은 평가를 받는다.호랑이38년생 : 많은 사람의 관심과 인정을 받는다.50년생 : 어려움이 있어도 참고 견디면 행운이 온다.62년생 : 기대하지 않았던 좋은 일이 생긴다.74년생 : 답답했던 상황에서 희망이 보이기 시작한다.86년생 : 운이 좋지만 지나치게 앞서가지는 마라.98년생 : 자신감을 가지되 책임감 있게 행동하라.토끼39년생 : 뜻밖의 도움을 받아 어려움이 해결된다.51년생 : 새로운 일이 좋은 방향으로 이루어진다.63년생 : 노력과 능력을 주변에서 인정받는다.75년생 : 가까운 사람에게 반가운 소식을 듣는다.87년생 : 자신을 낮추면 일이 더욱 순조롭게 풀린다.99년생 : 겸손하고 차분한 태도가 좋은 인상을 남긴다.40년생 : 예상하지 못한 어려움이 생길 수 있다.52년생 : 근심이 사라지고 기쁜 일이 찾아온다.64년생 : 주변 사람들에게 인정과 존중을 받는다.76년생 : 운세가 차츰 좋아지고 일이 풀린다.88년생 : 생활 리듬을 되찾고 건강을 관리하라.00년생 : 무리한 일정은 줄이고 충분히 쉬어라.41년생 : 중요하게 생각했던 일이 곧 해결된다.53년생 : 좋은 기운이 들어와 일이 잘 풀린다.65년생 : 가까운 사람과의 관계를 세심히 살펴라.77년생 : 오랫동안 고민했던 일이 해결된다.89년생 : 느긋한 마음이 좋은 결과를 가져온다.01년생 : 조급해하지 않으면 원하는 기회를 얻는다.42년생 : 매사를 천천히 처리해야 일이 풀린다.54년생 : 새롭게 도전할 좋은 기회가 생긴다.66년생 : 몸과 마음을 재충전할 시간이 필요하다.78년생 : 하는 일이 막힘없이 빠르게 이루어진다.90년생 : 너그러운 마음으로 사람을 대하면 행운이 따른다.02년생 : 친구의 실수를 이해하면 관계가 좋아진다.43년생 : 작지만 기분 좋은 이득이 생긴다.55년생 : 맡은 일은 확실하고 꼼꼼하게 처리하라.67년생 : 새로운 길이 열리지만 신중한 고민이 필요하다.79년생 : 원칙을 지키며 움직여야 좋은 결과가 따른다.91년생 : 서로의 입장을 이해하면 갈등을 줄일 수 있다.03년생 : 자신의 생각을 차분하게 설명하는 것이 좋다.원숭이44년생 : 신경 쓰이는 일이 생겨도 차분하게 대처하라.56년생 : 마음을 편안하게 가지면 일이 잘 풀린다.68년생 : 신중하게 행동하면 이득이 생긴다.80년생 : 근심이 사라지고 기쁨을 되찾는다.92년생 : 자신감은 좋지만 지나친 욕심은 버려라.04년생 : 잘하고 싶어도 무리하지 말고 순서를 지켜라.45년생 : 일을 매끄럽게 처리해 기분 좋은 하루다.57년생 : 오래 기다렸던 소식을 듣게 된다.69년생 : 확신이 부족하다면 조금 더 검토하라.81년생 : 자신의 생각을 정확하게 표현해야 한다.93년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.05년생 : 마음속 생각을 솔직하게 표현하면 도움이 된다.46년생 : 너그러운 마음으로 대하면 좋은 일이 따른다.58년생 : 놓치지 말아야 할 좋은 기회가 생긴다.70년생 : 기대해 온 일이 만족스러운 성과를 얻는다.82년생 : 진행하는 일이 순조롭게 풀려나간다.94년생 : 늦은 약속은 줄이고 일찍 쉬는 것이 좋다.06년생 : 해야 할 일을 먼저 마치고 편안하게 쉬어라.돼지47년생 : 하는 일이 막힘없이 빠르게 이루어진다.59년생 : 작지만 기분 좋은 이득이 생긴다.71년생 : 맡은 일에 확실하고 책임감 있게 임하라.83년생 : 서두르지 않아도 시간이 문제를 해결해 준다.95년생 : 어려워 보였던 일이 의외로 쉽게 풀린다.07년생 : 답답한 일이 있어도 차분히 기다려라.