칠레 순방 李대통령 “이 쉬운 거 왜 안 했나…체감할 수 있는 동포 정책 구축”

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칠레 순방 李대통령 “이 쉬운 거 왜 안 했나…체감할 수 있는 동포 정책 구축”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-07-30 09:30
수정 2026-07-30 09:30
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칠레 공식 방문 첫 일정 ‘동포 만찬 간담회’
“칠레, 우리 가능성 먼저 알아본 고마운 나라”
“체감할 수 있는 동포 정책과 영사 서비스 구축”

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화동과 기념 촬영하는 이재명 대통령 부부
화동과 기념 촬영하는 이재명 대통령 부부 [산티아고=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일(현지 시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.30. bluesoda@newsis.com


<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>


칠레를 공식 방문 중인 이재명 대통령은 29일(현지시간) “대한민국 정부는 동포 사회의 다양한 목소리에 귀 기울이고 또 필요한 지원을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이날부터 1박 2일 칠레 방문에 나선 이 대통령은 첫 일정으로 산티아고의 한 호텔에서 100여명이 모인 가운데 동포 만찬 간담회를 열고 “대한민국이 여러분들을 적극적으로 걱정하지 않도록 잘 챙기겠다”며 이처럼 말했다.

이 대통령은 칠레에 대해 “지도상으로 보면 대한민국에서 가장 먼 나라 중의 하나로 정말로 멀긴 멀다”며 “하지만 우리가 함께 공유해 온 역사를 떠올려보면 두 나라 사이의 거리는 그보다 훨씬 가깝다”고 말했다.

이 대통령은 1949년 중남미 국가 중 가장 처음으로 대한민국 정부를 승인해 줬으며 2004년 한국으로서는 최초로 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가가 칠레라고 소개했다. 이 대통령은 “전 세계가 대한민국에 대해서 잘 알지 못했던 시절에 우리의 가능성을 먼저 알아보고 손을 내밀어 준 고마운 나라”라며 “대한민국이 또 세계를 향해 경제 문을 넓히기 시작했을 때 칠레가 우리의 소중한 동반자가 되어 주었던 것”이라고 평가했다. 이어 “핵심 광물, 청정에너지, 디지털과 인공지능, 과학기술과 문화에 이르기까지 양국 간의 협력의 지평은 점차 더 넓어지고 있다”고 덧붙였다.

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인사말 하는 이재명 대통령
인사말 하는 이재명 대통령 [산티아고=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 29일(현지 시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.07.30. bluesoda@newsis.com


<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>


이 대통령은 동포 사회와 관련해 “안전과 권익을 지키고 실질적으로 체감할 수 있는 동포 정책과 영사 서비스를 구축해 나가겠다”고 강조했다. 이어 “자랑삼아 말씀드릴 게 있다”고 한 이 대통령은 “7월 31일부터는 재외공관에서 확인받은 금융 위임장을 바로 온라인으로 국내 은행에 전달할 수 있게 된다”고 설명했다. 이어 “시간과 비용을 줄이는 것은 물론이고 훨씬 편리하게 금융 사무를 처리할 수 있게 된다”며 “이 쉬운 걸 왜 그동안 안 하고 있었는지 잘 모르겠다. 여러분이 겪는 부분은 결코 개인만의 문제가 아니다”라고 지적했다.

이 대통령은 “국민주권정부는 여러분께서 겪고 계신 작은 불편 하나까지 세심하고 꼼꼼하게 살필 것”이라고 강조했다. 이어 “세계 어디에 계시든 의지할 수 있는 든든한 버팀목이 되어 외국에서도 고국의 따뜻한 배려와 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다는 약속을 다시 한번 드린다”고 약속했다.
산티아고 김진아 기자
세줄 요약
  • 칠레 동포 간담회서 지원 확대 약속
  • 체감형 동포 정책·영사 서비스 구축 강조
  • 금융 위임장 온라인 전달 도입 설명
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