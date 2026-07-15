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이 대통령, 삼전닉스 레버리지에 “보완대책 신속히 마련하라”

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026-07-15 13:08
수정 2026-07-15 13:08
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세줄 요약
  • 단일종목 레버리지 ETF 변동성 논란 제기
  • 이 대통령, 거래소에 보완대책 신속 마련 지시
  • 금감원·시장상황점검회의서 제도 보완 검토
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이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 업무보고를 청취하고 있다. 2026.7.15 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스
이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 업무보고를 청취하고 있다. 2026.7.15 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스


이재명 대통령은 15일 최근 변동성 확대 주요인으로 꼽히는 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 관련해 “보완 대책을 잘 신속하게 마련하도록 하라”고 당부했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 재정경제부·국가데이터처·금융위원회·기획예산처 업무보고에서 정은보 한국거래소 이사장에게 이같이 말했다.

이 대통령은 이에 앞서 이찬진 금융감독원장에게는 레버리지 ETF와 관련해 “최근 많이 당하고 계신 것 같던데”라며 시장에서 단일종목 레버리지 관련 지적이 많은 점을 언급했다.

이에 이 원장은 “아니다”라며 “시장 관리자로서 저희 책임이 있어서 책임을 달게 받고 있다”고 답했다. 이 원장은 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 출시 약 한 달 만에 증시 변동성이 심해지자 “드러누워서라도 막았어야 했다”고 발언한 바 있다.

이후 증시 변동성이 커지면서 시장에서 단일종목 레버리지가 주요 원인으로 지목받았고, 현재는 제도 보완 필요성 여부 등을 시장상황점검회의에서 살펴보기로 한 상태다.



이 대통령은 업무보고 참석자들을 향해 “자본시장 정상화, 선진화 문제는 중요한 과제니까 잘 챙겨봐달라”고 덧붙였다.
김민지 기자
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