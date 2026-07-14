국민참여단 경쟁률 6.3대 1…이 대통령 15일부터 생중계 업무보고 진행

청와대 영빈관서 15일 재경부 시작으로 업무보고

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(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 발언하고 있다. 2026.7.13

xyz@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 발언하고 있다. 2026.7.13

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이미지 확대 이재명 정부 두 번째 업무보고 키 비주얼 15일부터 진행되는 이재명 정부 두 번째 업무보고 키 비주얼. 청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 정부 두 번째 업무보고 키 비주얼 15일부터 진행되는 이재명 정부 두 번째 업무보고 키 비주얼. 청와대 제공

세줄 요약 이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 재정경제부를 시작으로 9차례 국민과 함께하는 업무보고를 주재한다. 국무조정실과 140개 공공기관이 대상이며, 국민참여단 1259명이 신청해 6.3대 1 경쟁률을 보였다. 15일 청와대 영빈관서 첫 업무보고 시작

국민참여단 1259명 신청, 6.3대 1 경쟁률

140개 공공기관 대상, 생중계로 진행

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이재명 대통령은 15일 청와대 영빈관에서 재정경제부를 시작으로 모두 9차례에 걸쳐 국민과 함께하는 두 번째 업무보고를 주재한다.14일 청와대에 따르면 이번 업무보고 슬로건은 ‘삶으로 체감하는 대체불가 대한민국’이다. 업무보고 대상 기관은 국무조정실과 16부·6처·18청·7위원회를 포함해 140개 공공기관이다. 구체적으로 10일에는 재정경제부(국세청·관세청·조달청)·국가데이터처·금융위원회·기획예산처가 약 100분간 업무보고를 한다.이어 16일에는 과학기술정보통신부(우주항공청)·방송미디어통신위원회·개인정보보호위원회·국토교통부(행정중심복합도시건설청·새만금개발청)·농림축산식품부(농촌진흥청·산림청)·해양수산부(해양경찰청), 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처·성평등가족부·국민권익위원회가 업무보고를 진행한다. 그 외 부처의 업무보고는 다음달 초쯤 열린다.이번 두 번째 업무보고에서는 국민참여단도 함께한다. 지난 1일부터 6일까지 대통령 페이스북·유튜브·엑스(X)·인스타그램 등으로 모집한 국민참여단은 모두 1259명이 신청해 약 6.3대 1의 경쟁률을 보였다. 청와대는 이 가운데 연령과 성별, 관심 부처 등을 종합적으로 고려해 매회 약 20여명, 모두 200여명을 선발했다. 국민참여단은 이 대통령과 함께 각 부처의 업무보고를 직접 받고 자유롭게 질의 또는 정책 제안을 하는 시간을 가질 예정이다.