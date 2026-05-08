한국노총 대구본부, 김부겸 지지 선언…민주당 후보는 처음

세줄 요약 한국노총 대구지역본부가 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 공식 지지했다. 대구에서 한국노총이 민주당계 후보를 공개 지지한 것은 처음이다. 노동과 경제의 상생, 노동 존중 정책을 내세운 점이 배경이다. 한국노총 대구본부, 김부겸 지지 선언

민주당계 후보 첫 공개 지지 사례

노동 존중·상생 정책 강조

이미지 확대 한국노총 대구지역본부 지지선언 발언하는 김부겸 후보 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 8일 대구 달서구 선거사무소에서 열린 한국노총 대구지역본부 지지선언에서 발언하고 있다. 2026.05.08. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한국노총 대구지역본부 지지선언 발언하는 김부겸 후보 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 8일 대구 달서구 선거사무소에서 열린 한국노총 대구지역본부 지지선언에서 발언하고 있다. 2026.05.08. 뉴시스

이미지 확대 김부겸 지지 선언하는 한국노총 대구본부 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 8일 오전 대구 달서구 선거사무소에서 열린 한국노총 대구본부 지지선언 행사에서 정병화 의장 등 한국노총 관계자들과 손을 들어 보이며 필승을 다짐하고 있다. 2026.5.8. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 지지 선언하는 한국노총 대구본부 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 8일 오전 대구 달서구 선거사무소에서 열린 한국노총 대구본부 지지선언 행사에서 정병화 의장 등 한국노총 관계자들과 손을 들어 보이며 필승을 다짐하고 있다. 2026.5.8. 뉴스1

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한국노총 대구지역본부가 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보에 대한 공개 지지를 선언했다. 한국노총 대구본부가 민주당계(係) 정당 후보를 지지한 건 이번이 처음이다.정병화 한국노총 대구지역본부 의장 등은 8일 오전 달서구 두류동에 있는 김 후보의 선거사무소에서 “보수의 텃밭 대구에서 보수와 진보를 넘어 대부분이 동의할 수 있는 원칙적 정책과 공약에서 차별화를 시도하며, 노동과 경제가 상생·협력하는 정치노선을 지향하는 김 후보를 6만 조합원과 함께 공식적으로 지지한다”며 이같이 밝혔다. 이 자리에는 한국노총 위원장을 지낸 이용득 전 의원을 비롯한 한국노총 관계자 500여 명이 참석했다.정 의장은 이 자리에서 “김 후보는 학생 운동으로 우리 사회 민주화에 기여했고 현실 정치에 뛰어들고 나서도 진영에 치우치지 않는 몇 안 되는 정치인”이라며 “정치 지형상 험지 출마를 마다하지 않고 지역 국회의원에 당선돼 지역을 위해 많은 일을 했다”고 평가했다.그러면서 “김 후보가 대구시장이 되면 노동의 가치가 충분히 실현되지 못하는 지역사회 상황을 개선하고 노동의 가치를 중시하는 역할을 통해 노동이 살아있는 사회를 만들어 달라”고 당부했다.이에 김 후보는 과거 인천에서 노동 운동에 몸담았던 이력을 소개하며 노동자 권익 향상을 위해 노력하겠다고 밝혔다. 그는 “대한민국 산업화와 대구 경제를 지탱해온 힘은 결국 현장에서 땀 흘린 노동자 여러분이고 저도 인천 부평에 있는 작은 공장에 들어가서 일을 해 본 적이 있다”며 “한국노총과 지속적으로 정책을 논의하며 노동이 존중받는 대구를 함께 만들겠다”고 말했다.김 후보는 또 “인공지능(AI)·로봇 산업으로의 전환과 대구·경북 신공항 건설은 낡은 산업구조를 넘어 새로운 양질의 일자리를 만들어내는 미래를 향한 설계”라며 “대구·경북 행정 통합은 광역 산업 벨트의 형성을 위한 길로 기업 유치와 노동시장의 외연을 넓히는 기회인 만큼 청년이 함께하는 대구를 만들겠다”고 약속했다.