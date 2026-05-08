한국공학대–함현고, 자율형 공립고 2.0 교육협력…공학·AI·반도체 미래 인재 양성

세줄 요약 한국공학대와 함현고가 자율형 공립고 2.0 운영 취지에 맞춰 지역 교육 인프라를 연계하는 협약을 체결했다. 공학·AI·SW·융합교육, 연구시설 개방, 멘토링, 심화 캠프, 교사 연수로 고교 교육 혁신과 미래 인재 양성을 지원한다. 한국공학대-함현고, 교육협력 MOU 체결

공학·AI·SW·반도체 연계 교육 추진

연구시설 개방·멘토링·캠프 운영 계획

이미지 확대 한국공학대학교(총장 황수성, 오른쪽)와 함현고등학교(교장 김상숙)가 7일 한국공학대에서 ‘지역혁신 성장 교육협력 체계 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (한국공학대 제공) 닫기 이미지 확대 보기 한국공학대학교(총장 황수성, 오른쪽)와 함현고등학교(교장 김상숙)가 7일 한국공학대에서 ‘지역혁신 성장 교육협력 체계 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (한국공학대 제공)

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한국공학대학교(총장 황수성)와 경기 시흥 함현고등학교(교장 김상숙)가 7일 한국공학대에서 ‘지역혁신 성장 교육협력 체계 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 자율형 공립고 2.0 운영 취지에 맞춰 지역 교육 인프라를 연계하고, 심화 교육과정 운영과 학교 교육 혁신을 지원하기 위해 마련됐다.협약에 따라 두 학교는 일반고 교육역량 강화를 위한 지역 기반 교육 협력 모델을 구축할 계획이다. 주요 협력 분야는 △고교 단계 연계 교육 운영 △공학·AI·SW·융합교육 지원 △대학 연구시설 및 메이커스페이스 활용 △대학생·교수 멘토링 △심화 캠프 및 공동 연구 프로젝트 운영 △교사 연수 및 공동 교육자료 개발 등이다.한국공학대는 반도체 장비와 실험실 등 대학의 첨단 연구 인프라를 고교생들에게 개방해 실제 산업과 연계된 실습·체험 중심 교육을 지원할 예정이다.또 ‘고교교육기여대학지원사업’과 연계해 전공 교수 특강, 동아리 연계 체험활동, 캠퍼스 투어 등 다양한 프로그램도 확대 운영할 계획이다.황수성 한국공학대 총장은 “지역의 유일한 4년제 공학대학으로서 함현고와의 협력을 통해 자율형 공립고 2.0 운영 취지에 맞는 지역 연계 교육 모델을 구축하겠다”며 “앞으로도 우수한 지역 인재 양성과 지역사회 발전에 기여하는 대학의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.