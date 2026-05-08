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박수현 “석탄화력폐지 대책, 노동자 참여해야”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-05-08 14:29
수정 2026-05-08 14:29
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세줄 요약
  • 석탄화력폐지 대책에 노동자 참여 강조
  • 정의로운 노동전환과 산업전환 필요
  • 충남 발전소 집중에 따른 피해 우려
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박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 6일 한국노총 충남세종지역본부에서 열린 간담회에서 발언하고 있다. 박 후보 측 제공
박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 6일 한국노총 충남세종지역본부에서 열린 간담회에서 발언하고 있다. 박 후보 측 제공


박수현 더불어민주당 충남도지사 후보는 충남의 석탄화력발전소 단계적 폐지와 관련해 6일 “당사자인 노동자가 참여하는 노동 전환과 산업 전환이 될 수 있도록 하겠다”고 제시했다.

박 후보는 이날 오전 한국노총 충남세종지역본부에서 열린 간담회에서 “지금 논의 중인 ‘석탄화력폐지특별법’의 핵심은 당사자인 노동자가 포함되지 않은 일방적인 대책은 안 된다”며 이같이 밝혔다.

이어 “‘정의로운 노동전환’은 단계적인 석탄화력발전소 폐지에 따라 산업 전환을 어떻게 할 것인가, 노동 전환을 어떻게 할 것인가라는 두 가지 측면에서 고민하고 있다”고 덧붙였다.

충남은 전국 61기의 석탄화력발전소 중 절반에 가까운 29기(47.5%)가 모여 있다.

‘제11차 전력수급기본계획’은 2038년까지 22기가 단계적으로 문을 닫을 계획이다.

이에 따라 지역에서 수십조 원의 경제적인 피해와 수천 명에 이르는 일자리 감소 등 천문학적인 피해가 불가피한 상황이다.

박 후보는 “민주당 후보로서의 한국노총 동지 여러분들과 강한 파트너십·연대로 결합해야 한다는 책임감과 의무를 느끼고 있다”며 “노동가족 여러분께서 방향을 잘 잡아주시면 함께 그 길을 가겠다. 가장 좋은 것은 함께 가는 것”이라고 강조했다.

이날 노동계는 충남도정의 주요 과제로 △노동 존중 충남 실현 △일하고 싶고, 살고 싶은 충남 △지역경제를 지키는 사회적 대화 활성화 등을 제안했다.
천안 이종익 기자
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