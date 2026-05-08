광주경실련, 에너지공대 총장 ‘낙하산’ 경계령

“정치 배제하고 전문성·공공성 갖춘 적임자 선임해야”

세줄 요약 광주경실련이 에너지공대 총장 공백이 2년 5개월 넘게 이어진다며 우려를 표했다. 정치적 논공행상이나 낙하산 인사가 아니라 에너지 산업 전문성과 국가 정책 경험, 혁신적 리더십을 갖춘 총장을 서둘러 선임해야 한다고 강조했다. 총장 공백 2년 5개월 장기화

광주경실련, 조속 선임 촉구

정치적 보은·낙하산 인사 경계

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한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)의 수장 공백 사태가 장기화하고 있는 가운데, 지역 시민사회가 정치적 이해관계를 배제한 조속한 총장 선임을 촉구하고 나섰다.광주경제정의실천시민연합(이하 광주경실련)은 7일 성명을 발표하고 “에너지공대 총장 선임이 정치적 논공행상으로 인해 더 이상 미뤄져서는 안 된다”며 정부와 총장추천위원회의 결단을 요구했다.광주경실련에 따르면, 현재 에너지공대는 총장직 공백이 2년 5개월을 넘어서고 있다.이들은 “켄텍은 대한민국 에너지 산업의 미래와 광주·전남의 균형발전을 이끌 국가 전략대학”이라며 “리더십 부재가 장기화되면서 대학 운영은 물론 핵심 사업 추진에도 차질이 우려되는 엄중한 상황”이라고 진단했다.특히 시민단체는 새 총장의 자격 요건으로 ‘정치적 보은’이 아닌 ‘실무적 역량’을 최우선으로 꼽았다.광주경실련은 차기 총장이 갖춰야 할 핵심 덕목으로 ▲에너지 산업에 대한 깊은 전문성 ▲국가 정책 수행 경험 ▲혁신적인 리더십 ▲지역 사회와의 상생 역량 등을 제시했다.그러면서 “총장직이 정권의 논공행상이나 낙하산 인사를 위한 수단으로 전락해서는 절대 안 된다”고 강하게 경고했다.이는 인사 때마다 반복되는 보은 인사 논란을 사전에 차단하고, 대학의 설립 취지에 맞는 전문가를 영입해야 한다는 지역의 여론을 반영한 것으로 풀이된다.