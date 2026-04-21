국민의힘 국조특위, 이종석·이화영·남욱 등 6명 ‘위증’ 고발

정용환·조경식·국정원 직원도 고발

김형동 “법원 판결·존재 증거 부인”

나경원 “정치개입, 이종석 사퇴해야”

윤상현 “이종석-방용철 정면 상치”

이미지 확대 국민의힘 위원들이 20일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 제9차 전체회의에서 토론 신청을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 위원들이 20일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 제9차 전체회의에서 토론 신청을 하고 있다. 뉴스1

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윤석열 정권 당시 이른바 조작기소 의혹 사건을 다루는 국회 국정조사 특별위원회 소속 국민의힘 의원들이 21일 이종석 국가정보원장, 정용환 서울고검장 대행, 조경식 전 KH그룹 부회장, 이화영 전 경기도 평화부지사, 남욱 변호사, 국정원 직원 김모씨 등 6인을 국회 증언·감정법 위반(위증) 혐의로 고발하겠다고 밝혔다.국민의힘 간사인 김형동 의원은 이날 특위 전체회의 전 기자들과 만나 “국조에 참석한 증인들이 법원의 확정판결을 노골적으로 부인하고 존재하는 증거를 없는 것처럼 호소하는 등 진상 규명을 방해하려는 의도가 드러났다”고 했다.김 의원은 “특히 정 고검장 대행은 1기 수사팀이 이재명 대통령과 측근들의 혐의를 발견하지 못했다는 취지로 애초에 사실관계와 맞지 않는 발언을 하기도 했다. 이 전 부지사 역시 마찬가지”라며 “이는 단순한 기억의 착오나 해석의 차이로 치부할 수 있는 문제가 아닌, 국회를 상대로 한 명백한 허위 진술이며 국민을 기만하는 심각한 범죄 행위”라고 말했다.특위 소속인 나경원 의원은 “대북 송금 사건에서 국정원장의 사실에 맞지 않는 진술과 뒤에 숨어서 한 국정원 직원의 진술이 문제가 되고 있다”며 “국정원 직원은 그러한 정보를 분석하고 알 수 있는 지위에 있지 않았다”고 설명했다. 또한 “국정원이 모든 수단을 동원해서 국조의 여러 가지 근거를 제시하고 있다는 점에서 국내 정치 개입 금지를 넘어서서 조작 기소를 조작하는 데 핵심 역할을 하고 있어 이 원장은 자리에서 물러남이 마땅하다고 본다”고 촉구했다.나 의원은 “국정원은 서해 공무원 사건을 뒤집기 위해서 자체 감사를 벌이며 판결문에서 인정한 것과 비추어볼 때 사실과 다른 자료를 만들었다”며 “결국 1심 무죄를 이끌어내는 데 국정원의 감사가 큰 역할을 했다”고 했다.윤상현 의원도 이 원장의 ‘2019년 7월 리호남 필리핀 부재 발언’에 대해 “이 원장의 발언은 방용철 전 쌍방울 부회장의 진술과 정면으로 상치된다”며 “일부 정보를 가지고 단정적으로 확정적으로 얘기하는 것은 국회를 향한 왜곡이라는 중대한 문제가 발생하게 된다”고 했다.