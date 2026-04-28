이마트, 어린이날 인기 장난감 최대 80% 할인판매

이미지 확대 이마트 모델들이 ‘어린이날 페스타’ 할인판매를 홍보하고 있다. 이마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 이마트 모델들이 ‘어린이날 페스타’ 할인판매를 홍보하고 있다. 이마트 제공

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이마트는 다음달 5일까지 ‘어린이날 페스타’를 열고 캐릭터 장난감, 디지털 완구, 블록 등 인기 상품을 최대 80% 할인 판매한다고 28일 밝혔다.행사에서는 포켓몬 30주년을 기념해 관련 상품 200여종을 특별가에 선보인다. ‘후아유 포켓몬 피카츄’는 50% 할인한 2만 2450원에 판매하며, ‘포켓몬 태그스타 박스’와 ‘다이맥스 밴드’도 할인한다. 피규어와 보드게임, 랜덤 몬스터볼 등도 최대 30% 저렴하게 내놓는다.닌텐도 스위치 본체와 액세서리를 함께 사면 최대 2만원 할인 혜택을 제공하며, 게임 타이틀은 행사카드 결제 시 최대 20% 할인된다. 드론과 코딩 로봇, 캐릭터 노트북 등도 최대 30% 할인 판매한다. 산리오 캐릭터 블록과 미니 자동차, 공룡 블록 등 일부 상품은 2000원·3000원 균일가로 선보인다.