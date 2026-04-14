李대통령 SNS 파장… “손가락의 가벼움” “분기탱천 말고 주무시라” 야권 연일 비판

이미지 확대 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.4.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.4.14 연합뉴스

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 브라질 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령의 이스라엘 규탄 발언을 공유한 이재명 대통령의 소셜미디어(SNS) 게시글 캡처 사진을 보여주면서 비판 발언을 하고 있다. 2026.4.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 송언석 국민의힘 원내대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 브라질 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령의 이스라엘 규탄 발언을 공유한 이재명 대통령의 소셜미디어(SNS) 게시글 캡처 사진을 보여주면서 비판 발언을 하고 있다. 2026.4.14 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 14일 올린 엑스 게시물. 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 14일 올린 엑스 게시물.

이미지 확대 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.1.26 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.1.26 연합뉴스

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이스라엘 방위군(IDF)의 반인권적 행태를 지적한 이재명 대통령의 소셜미디어(SNS) 게시물과 관련해 가짜뉴스 의혹과 이스라엘 정부의 항의 등 논란이 이어지는 가운데서도 이 대통령이 이에 반박하는 취지의 게시물을 거듭 올리면서 야권의 비판 수위도 계속 높아지고 있다.송언석 국민의힘 원내대표는 14일 이 대통령을 향해 “참을 수 없는 손가락의 가벼움, 언제까지 부끄러움은 국민의 몫이 돼야 하느냐”고 말했다.송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 이 대통령이 지난 12일 엑스(옛 트위터)에 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 이스라엘 규탄 발언 영상을 공유한 후 삭제했다며 이같이 밝혔다.그는 이어 “이 사진이 합성이 아니라 실제 캡처 사진이 맞는지, 또 급히 삭제했다면 그 이유와 경위는 무엇인지 청와대는 일말의 거짓 없이 해명해달라”면서 “이것을 묻는 이유는 이 대통령의 최근 이스라엘 관련 발언의 옳고 그름을 따지기 위함이 아니라 대한민국 대통령의 SNS 계정은 제대로 관리되고 있는가를 따지기 위함”이라고 덧붙였다.송 원내대표는 이 대통령이 IDF 추정 인물들의 살해 장면이 담긴 영상을 공유한 데 대해선 “국민들이 묻는 것은 ‘보편적 인권’의 가치가 아니라 ‘어째서 대통령 SNS에 가짜뉴스 영상이 올라가게 됐는가’”라며 “대통령이 가짜뉴스에 소위 낚인 것 아닌가 하는 국민적 의구심을 풀어달라는 것”이라고 강조했다.이준석 개혁신당 대표는 심야 시간대에 SNS에 글을 올린 이 대통령을 향해 날 선 비판을 쏟아냈다.이 대표는 이날 자신의 페이스북에 이 대통령이 이날 0시 21분쯤 올린 게시물을 캡처해 올리면서 “대한민국 대통령이 도대체 왜 자정을 넘긴 시각에 이런 트윗을 올려야 하는지 이해가 가지 않는다”며 “스마트폰 새로고침 올리면서 분기탱천하지 마시고 주무시라”고 말했다.이어 “급발진해서 가짜뉴스로 설화를 만드신 다음에 ‘각하 시원하시겠습니다’ 외쳐주는 사람들이 주변에 있는 걸 보고 이유 없이 고무되신 거냐”면서 “왕의 대변을 매화라 불렀던 건 진짜 향기가 나서가 아니다. 착각하지 마시라”고 비판 수위를 높였다.앞서 이 대통령은 이날 새벽에 올린 게시물에서 “오목 좀 둔다고 명인전 훈수하는 분들, 훈수까지는 좋은데 판에 엎어지시면 안 된다”며 “집안싸움 집착하다 지구 침공 화성인 편들 태세인데, 일단 지구부터 구하고 봐야 하지 않겠는가”라고 반문했다.이 대통령의 최근 SNS 게시물과 관련해 이스라엘 외교부가 반발한 데 이어 야권에서 ‘외교 리스크’라며 공세를 펴자 재차 반박한 것으로 풀이된다.