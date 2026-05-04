대한골프협회, 매경오픈 오심 인정…수습대책위 구성키로

세줄 요약 대한골프협회가 GS칼텍스 매경오픈 3라운드 7번 홀에서 발생한 허인회 오심을 인정하고 공식 사과했다. 협회는 경기위원 판단과 후속 안내가 모두 잘못됐다고 밝혔고, 재발 방지를 위해 수습대책위원회를 구성해 운영 매뉴얼을 보완하겠다고 했다. 매경오픈 3라운드 7번 홀 오심 인정

허인회 스코어 정정과 연장전 무산

수습대책위 구성, 매뉴얼 보완 예고

이미지 확대 허인회의 아이언샷. GS칼텍스 매경오픈 조직위 제공. 닫기 이미지 확대 보기 허인회의 아이언샷. GS칼텍스 매경오픈 조직위 제공.

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대한골프협회가 지난 3일 끝난 GS칼텍스 매경오픈 골프대회에서 벌어진 오심을 인정했다.대한골프협회는 4일 공식 입장문을 통해 “대회 관계자 및 선수, 선수 가족, 팬 등 모든 분께 혼선을 드린 점에 대해 죄송하다”고 밝혔다.GS칼텍스 매경오픈 골프대회 오심은 3라운드 7번 홀에서 벌어졌다.허인회가 티샷한 볼이 OB 구역으로 날아간 것처럼 보이자 허인회는 일단 프로비저널 볼을 쳤다.그런데 원구을 찾으러 갔더니 포어캐디가 볼을 집어 올린 뒤라서 OB 여부를 선수가 확인할 수 없었다. 그러자 현장에 출동한 경기위원이 허인회에게 첫번째 티샷을 없었던 일로 하고 프로비저널 볼을 1타로 인정하고 경기를 이어가도록 했다. 허인회는 7번 홀을 파로 마무리했다.하지만 경기위원회는 이튿날 4라운드를 공동선두로 끝내고 연장전을 준비하던 허인회에게 “3라운드 7번 홀 티샷은 OB로 최종 확인되었으므로 7번 홀 스코어는 2벌타를 더해 파가 아닌 더블보기”라며 최종 스코어에도 2타를 더했다. 허인회는 결국 연장전에 나가지 못하고 2타차 공동3위라는 순위를 받아들여야 했다.대한골프협회는 대회 3라운드 7번 홀에서 허인회가 티샷한 볼을 OB로 최종 판단한 근거는 공을 집어올린 포어캐디, 동반 선수 캐디, 2～3m 거리에서 봤다는 방송 관계자, 현장 레프리 2명 등 다수의 증언을 제시했다.대한골프협회는 3라운드 7번 홀에서 프로비저널볼로 인플레이를 시키고, 더블보기가 아닌 파로 스코어를 기록한 점, 최종 4라운드 경기 중에라도 선수에게 OB 결론을 알리지 않은 점, 공지 및 안내가 늦은 점 등은 잘못이라고 밝혔다.오심을 내렸고 후속 조치도 잘못이었다는 사실을 인정한 것이다.대한골프협회는 이 사건을 계기로 경기 운영 프로세스를 강화하고 향후 재발 방지를 위해 사고 수습 대책위원회를 구성하여 운영 매뉴얼을 보완하겠다고 덧붙였다.