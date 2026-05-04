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추경호·이철우, 박근혜 전 대통령 예방…“꼭 당선돼라” 덕담

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-05-04 15:31
수정 2026-05-04 16:02
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40여 분 간 환담…추가 지원 여부엔 말 아껴

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추경호 국민의힘 대구시장 후보와 이철우 경북지사 후보가 4일 대구 달성군 유가읍에 있는 박근혜 전 대통령의 사저를 찾은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 이철우 선거사무소 제공
추경호 국민의힘 대구시장 후보와 이철우 경북지사 후보가 4일 대구 달성군 유가읍에 있는 박근혜 전 대통령의 사저를 찾은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 이철우 선거사무소 제공


6·3 지방선거를 약 한달 앞두고 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 이철우 경북지사 후보가 박근혜 전 대통령을 예방했다. 선거전이 본격화하자 전직 대통령의 지원을 통한 보수 결집에 나선 것으로 풀이된다.

추 후보와 이 후보는 4일 오후 대구 달성군 유가읍에 있는 박 전 대통령의 사저를 찾아 40여분간 환담을 나눴다. 이 자리에는 이인선 대구시당위원장과 구자근 경북도당위원장, 박 전 대통령의 측근인 유영하 의원이 동석했다. 이들이 박 전 대통령을 만난다는 소식이 알려지자 사저 앞에는 지지자 100여 명이 몰리기도 했다.

추 후보는 박 전 대통령 예방을 마친 뒤 기자들과 만나 “대구와 경북의 국민의힘 최종 후보가 확정되고 선거운동에 본격적으로 돌입했기 때문에 우리 당 전직 대통령이고 보수의 큰 어른인 박 전 대통령이 달성 사저에 머무르고 계신 만큼 인사드리는 게 도리라고 생각해 찾아뵙고 여러 말씀을 나눴다”고 말했다.

이어 그는 “박 전 대통령께서 이번 선거에 열심히 해서 꼭 당선되라는 덕담을 이 후보와 제게 주셨다”며 “또 우리 국민들이 현명한 결정을 하실 것이라는 말씀과 지금은 여러 사람의 뜻이 흩어진 것처럼 보이지만 한 사람, 한 사람에게 잘 말씀드려서 힘을 모아달라는 당부가 있었다”고 전했다.

이 후보도 “나라 돌아가는 사정을 저희보다 더 잘 알고 계신 것 같았다. 때를 이야기할 순 없지만 언젠가 시민들을 만나러 나올 것이라는 말씀도 있었다”면서 “모든 선거에 관심을 갖고 계시고 직접 뛰진 않지만, 마음을 많이 갖고 있는 걸 느꼈다”고 설명했다.

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추경호 국민의힘 대구시장 후보와 이철우 경북지사 후보, 이인선 대구시당위원장, 구자근 경북도당위원장, 유영하 의원이 4일 박근혜 전 대통령 사저를 찾아 박 전 대통령과 환담을 나누고 있다. 이철우 선거사무소 제공
추경호 국민의힘 대구시장 후보와 이철우 경북지사 후보, 이인선 대구시당위원장, 구자근 경북도당위원장, 유영하 의원이 4일 박근혜 전 대통령 사저를 찾아 박 전 대통령과 환담을 나누고 있다. 이철우 선거사무소 제공


박 전 대통령과의 회동에서 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보에 대한 언급이 있었는지를 묻는 말에 추 후보는 “상대에 대한 언급은 전혀 없었지만, 판세가 어렵다는 건 알고 계셨다”고 답했다. 향후 박 전 대통령의 지원 유세 가능성에 대한 질문에는 이 후보가 “당연히 선거를 하는 입장에서 요청은 했다”고 말했다.

한편, 전날 열린 추 후보의 선거사무소 개소식에는 이명박 전 대통령이 영상 축사를 통해 “지금 대구는 말만 거창하게 하는 정치 시장이 아니라 ‘경제 시장’이 필요한 때”라며 “그래야 대구가 다시 살 수 있다. 일자리가 생기고 기업이 모여들고 젊은이가 모여드는 대구가 될 것”이라고 힘을 실었다.
대구 민경석 기자
세줄 요약
  • 추경호·이철우, 박근혜 전 대통령 사저 예방
  • 박 전 대통령, 꼭 당선되라며 보수 결집 당부
  • 사저 앞 지지자 집결, 선거 지원 기대 확산
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