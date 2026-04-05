장동혁 “이진숙, 국회 와서 민주당과 싸우면 엄청난 힘 될 것”

대구시장 컷오프 반발 이진숙에 보궐 제안

장동혁 “시장은 與와 협의 가능한 사람 필요”

“선거 끝나면 국정감사, 싸울 분 국회 모셔야”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 5일 매일신문 유튜브에 출연해 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거에 대해 발언하고 있다. 매일신문 유튜브 캡쳐 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 5일 매일신문 유튜브에 출연해 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거에 대해 발언하고 있다. 매일신문 유튜브 캡쳐

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장동혁 국민의힘 대표는 5일 6·3 지방선거 대구시장 공천에서 컷오프(공천 배제)된 이진숙 전 방송통신위원장에 대해 “이 전 위원장이 치열하게 더불어민주당과 싸워왔던 그 경험을 가지고 국회에 와서 싸운다면 국민의힘에 엄청난 힘이 될 것”이라고 말했다. 컷오프에 반발해 무소속 출마를 시사한 이 전 위원장을 이번 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 보궐선거에 투입하겠다는 예고다.장 대표는 이날 매일신문 유튜브 라이브 출연에서 “이 전 위원장이 여러 상황에 대해 납득 못 하는 것으로 안다”며 “그러나 저도 2022년 대전시장에 출마했다가 저만 컷오프가 됐다. 그리고 얼마 있다가 충남 보령·서천 보궐선거에 출마하라는 당의 권유를 받았다”고 설명했다.이어 “저는 2020년 총선에서 대전 유성갑에 단수 공천받았고, 낙선했지만 단수 공천이라는 혜택도 입었고, 2022년 대전시장 선거에서 당의 고민 끝에 컷오프 됐으나 보궐선거로 가라 해 약 1500표 차로 당선되고, 재선되고, 당대표 자리까지 오게 됐다”며 이 전 위원장의 협조를 구했다.장 대표는 특히 “광역단체장은 서울이나 경기 같이 재정자립도 높은 데를 제외하고 다른 곳은 대통령실과 부처 장관, 여야 국회의원과 계속 의사 소통하고 지역 사업을 추진해야 한다”며 “원활한 업무를 협의할 수 있는 분이 대구시장을 맡는 게 맞다”고 덧붙였다. ‘전사’ 이미지의 이 전 위원장에게 대구시장은 맞지 않는다는 취지다.장 대표는 또 “이 전 위원장은 민주당의 정말 말도 안 되는 탄압 속에서 제대로 싸워본 분”이라며 “우리가 지금 민주당과 싸우는 데 힘이 너무나 부족하지 않으냐”고 반문했다. 이어 “이제 지방선거와 보궐선거가 끝나면 곧 국정감사가 시작된다. 이번 국정감사는 그 어느 때보다도 치열한 국정감사가 될 것”이라며 “제대로 싸울 수 있는 분들을 보궐선거에서 모셔서 국민의힘의 전열을 제대로 세울 필요가 있다고 생각한다”고 강조했다.이어 “현재 어디에서 보궐선거가 발생할지, 또 이 전 위원장이 어디에 신청할지 알 수 없는 상황에서 단정하기는 어렵지만 이 전 위원장은 우리 당의 훌륭한 정치 자산이고 국회에 온다면 정말 제대로 잘 싸워줄 것이라고 생각한다”고 전했다. 그러면서 “이 전 위원장이 기회를 만들면 저도 당대표로서 할 역할을 하겠다”고 덧붙였다.