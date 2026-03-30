정치 김부겸 전 총리, 대구시장 출마 선언 안주영 기자 입력 2026-03-30 10:31 수정 2026-03-30 10:31 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/30/20260330500062 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 김부겸 전 국무총리가 30일 국회 소통관에서 대구시장 출마를 선언하고 있다. 2026.3.30 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 전 국무총리가 30일 국회 소통관에서 대구시장 출마를 선언하고 있다. 2026.3.30 안주영 전문기자 김부겸 전 국무총리가 30일 국회 소통관에서 대구시장 출마를 선언하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지