임태희 “교육물가 확실히 잡겠다”…‘자율교복’으로 가계 부담 ‘ZERO’

세줄 요약 임태희 경기도교육감 예비후보가 교육물가를 잡겠다며 자율교복 확대를 공약했다. 학교가 복장 운영 방식을 자율 결정하고, 단체복이 없는 학교에는 학생 1인당 40만 원의 일상복 구입비를 지원해 교복비 부담을 덜겠다고 밝혔다. 교육물가 부담 완화 공약 발표

자율교복 확대와 일상복 지원 약속

학부모 교복비 지출 절감 추진

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임태희 경기도교육감 예비후보가 가계의 교육비 부담을 덜기 위해 ‘교육물가 확실히 잡겠다’고 공약했다. 그 첫걸음으로 학부모들의 체감도가 가장 높은 ‘과한 교복비 지출’을 없애겠다고 밝혔다.2025년 기준 도내 교복 착용 중·고등학교의 79.2%(932교)는 정장형 교복과 편한 교복을 조합해 운영하는 혼용 형태를 채택하고 있다.그러나 여전히 활용도가 낮은 품목에 지원금이 쓰이거나, 실생활에 필요한 품목을 추가로 구매해야 한다는 학부모 부담도 꾸준히 제기돼 왔다.실제 기존 40만 원 상당의 ‘교복 현물 지급’ 방식에 대해서도 학생·도민 평균 28%가 ‘비싼 가격’을 문제점으로 지적하는 등 정책 체감도에 한계가 있었다.이에 대해 임 예비후보는 학교 교육공동체가 복장 운영 방식을 자율적으로 결정하는 ‘자율교복’ 정책을 확대해 불필요한 교복비 지출을 줄이겠다고 약속했다.그는 “학교 규정상 교복·생활복·체육복 등 단체복을 운영하지 않는 학교에는 학생 1인당 40만 원의 일상복 구입비를 지원할 계획”이라고 덧붙였다.그러면서 “조례 등 행정적 제약이 학교 현장의 긍정적이고 자율적인 변화를 가로막아서는 안 된다”라면서 “학교가 자율적으로 결정하면 교육청이 정책과 예산으로 확실히 뒷받침하는 것이 경기미래교육 자율의 핵심”이라고 강조했다.이어 “수요자 맞춤형 자율교복 정책으로 학부모님의 지갑을 지키고 교육물가를 반드시 잡겠다”고 다짐했다.